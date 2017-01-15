اتحاد كلباء يلعب على المضمون، يلعب بعقلية سأستفيد قدر المستطاع من المواجهات المباشرة، وسأقاتل قدر المستطاع في المواجهات الأخرى، فريق استطاع أن يأتي بأفضل ما تسمح له ميزانيته من دون أن يبالغ ومن دون أن يرهق نفسه بصفقات لا فائدة منها وصفقات قد لا يعرف مصيرها.

أتى بالمضمون، مثال على ذلك البرازيلي سياو الذي شكل لديهم عنصر الإبداع والخبرة ويؤدي دور القائد في الملعب على أكمل وجه، ناهيك عن الروح القتالية التي يمتلكها الفريق، ولعل الظروف التي تمر بها بعض الفرق أسهمت في أن يتحرر اتحاد كلباء من الضغوطات.

على الطرف الآخر وتحديداً في القمة، ما زال الأصفر الوصلاوي في صلب المنافسة حتى وإن كان الفارق ثلاث نقاط، نعم مر الوصل في غضون عشرة أيام بظروف صعبة لعب فيها ثلاث مباريات في ثلاث بطولات مختلفة وخسرها جميعاً، وبالتالي خرج من بطولتين، ولكن إدارة الفريق قادرة على إعادة ترتيب أوراق البيت الأصفر من جديد وعودته إلى روح الفوز.

ومن مصلحة كرة الإمارات اتساع دائرة المنافسة، فهي ستأتي بفوائد عدة على الجميع، وفي الختام سيكسب فريق ما البطولة وستكسب بقية الفرق مقاعد آسيوية، وستعرف مواقعها من خارطة المنافسة المحلية والآسيوية، لذلك أتمنى أن تستمر المنافسة الثلاثية بين العين والوصل والجزيرة حتى آخر لحظة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية