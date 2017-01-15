الدوري الإنكليزي: يونايتد وليفربول يتعادلان

أحرز النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفا في الدقائق الأخيرة، لينقذ فريقه مانشستر يونايتد من تلقي خسارته الرابعة هذا الموسم في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ويقوده للتعادل 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة اليوم الأحد، وفي ذات الجولة خسر مانشستر سيتي من مضيفه إيفرتون 4-صفر.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي فاز في مبارياته التسع الأخيرة بمختلف المسابقات، إلى 40 نقطة في المركز السادس، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول، صاحب المركز الثالث.

وفرط ليفربول، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار في العام الجديد، في تقدمه بهدف عبر نجمه جيمس ميلنر من ركلة جزاء تسبب فيها بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 27، بعدما تلقى هدفا عن طريق إبراهيموفيتش سجله بضربة رأس قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.

وكان ليفربول قد سقط في فخ التعادل 2 2/ مع ضيفه سندرلاند في المرحلة الماضية للمسابقة، قبل أن يتعادل سلبيا مع ضيفه بليموث أرجايل (المغمور) في دور الـ64 لكأس الاتحاد الانجليزي يوم الأحد الماضي، ثم خسر أمام ساوثهامبتون صفر / 1 بعدها بثلاثة أيام في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.