الرياض تستقبل الهلال.. ودياز يريح الثماني الدولي

وصلت مساء السبت، بعثة فريق الهلال السعودي إلى الرياض، قادمة من أبوظبي، بعد أن أنهى الفريق معسكراً خارجياً هناك استمر سبعة أيام، وخاض خلاله الفريق مباراة ودية مع رستوف الروسي وخسرها برباعية نظيفة.

وكان الجهاز الفني بقيادة رامون دياز منح اللاعبين جولة حرة في أبوظبي قبل العودة إلى الرياض.

وتقرر أن يستأنف الفريق السعودي تدريباته بالرياض، اعتباراً من غد الأحد، فيما فضل الجهاز الفني منح اللاعبين الدوليين الثمانية راحة من تدريب الغد.

ورفض دياز منح اللاعبين راحة بعد معسكر أبوظبي، حيث يستعد الفريق لمباراة القيصومة (درجة أولى) في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، قررت إدارة نادي الهلال السعودي، سحب إشارة القيادة من اللاعب سلمان الفرج، بسبب التصرفات التي قام بها في نهاية لقاء الهلال والنصر في مسابقة كأس ولي العهد، والتي خسرها الهلال بهدفين دون مقابل.