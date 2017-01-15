السيلية يستعير الروماني لازار من بوخارست الروماني

أنهت إدارة نادي السيلية القطري تعاقدها مع لاعب الوسط الروماني فالنتين لازار قادماً من نادي بوخارست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بحسب مصادر "العربية.نت".

ويبلغ لازار من العمر 27 عاماً، وهو خريج فئة شباب بترولول بلويتي، وبدأت مسيرته الاحترافية مع فريق برازيل تشايما وثم استطاع إقناع إدارة دينامو بوخارست بالتعاقد معه بعد تألقه مع سبورتال.

وفي موسم 2015 تعاقدت إدارة كونكورديا مع لازار على سبيل الإعارة لمدة عام فيما عاد مطلع الموسم الحالي مع دينامو بوخارست، حيث أحرز 7 أهداف معه.

يذكر أن الفريق القطري يحتل المركز الحادي عشر في دوري نجوم قطر وبرصيد 15 نقطة فقط.