الرويلي وناصر: معسكر أبوظبي ناجح

وصف ناصر الشمراني، مهاجم المنتخب السعودي، معسكر الأخضر في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالناجح، عطفا على فوز الأخضر أمام كمبوديا بسباعية مقابل هدفين مساء السبت.

وقال الشمراني في تصريحات خاصة لـ"قناة العربية": "اليوم انتهى المعسكر والكل شارك وأدى، والمدرب مارفيك أشرك الجميع في المباراتين، والغرض منه هو ما يحدده مارفيك".

وأكد المهاجم الدولي نجاح المعسكر بقوله: "أنا أتوقع معسكرا ناجحا وهو تحضيري لمباراة تايلند، كان فيه شغل أثناء التمارين وكذلك المباريات".

من جانبه تحدث لاعب الوسط عبد المجيد الرويلي عن المعسكر الإماراتي بقوله: "كان معسكرا ممتازا وتمرنا تمارين على فترتين أكثر من يوم وبإذن الله المعسكر يعطينا دافعا قويا أمام تايلند والعراق".