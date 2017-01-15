بايرن ميونيخ يضم الموهبتين زوله ورودي

أكد بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الأحد تعاقده مع ثنائي هوفنهايم نيكلاس زوله وسيباستيان رودي اللذين سينتقلان إلى صفوفه اعتبارا من مطلع موسم 2017-2018.

وسينضم رودي من دون مقابل لانتهاء عقده مع هوفنهايم في حزيران/يونيو، بينما أكد الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيغه أن فريقه دفع مبلغا "عادلا وجديا" للحصول على خدمات زوله.

ولم يكشف النادي البافاري قيمة العقد مع زولي (21 عاما)، الا ان صحيفة "بيلد" قالت ان الصفقة ستكلف خزائن بايرن 20 مليون يورو.

ويعتبر قلب الدفاع القوي البنية من النجوم الصاعدين في كرة القدم الالمانية، وتألق في دورة الالعاب الاولمبية في ريو، حين بلغ منتخب بلاده النهائي وخسر امام البرازيل المضيفة بركلات الترجيح.

ووقع زوله الذي خاض اول مباراة دولية العام الماضي، عقدا حتى عام 2022.

اما رودي (26 عاما) فيمكنه اللعب في مركز الظهير الايمن او في مركز خط الوسط المدافع، وخاض 12 مباراة دولية منذ عام 2014، ووقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة.

وقال رومينيغه "نحن سعداء لانضمام نيكلاس زوله وسيباستيان رودي الى صفوف بايرن ميونيخ"، معتبرا ان "انتقال الدوليين الالمانيين الى هو استثمار في مستقبل بايرن".

وخاض زوله 90 مباراة في البوندسليغا، مقابل 177 لرودي.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الذي يعاود نشاطه الجمعة المقبل بفارق ثلاث نقاط عن اقرب ملاحقيه لايبزيغ.

ولطالما تعاقد بايرن مع ابرز لاعبي الفرق المنافسة له. ويحتل هوفنهايم المركز الخامس، وهو الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم.

وسبق للفريق البافاري ان تعاقد في المواسم الاخيرة مع ثلاثة لاعبين من بوروسيا دورتموند، هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وماتس هوملز وماريو غوتسه، قبل ان يعود الاخير الى فريقه مطلع الموسم.

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