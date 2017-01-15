روما يهزم أودينيزي ويقلص الفارق مع يوفنتوس لنقطة

وعاد روما بفوز ثمين من ملعب أودينيزي 1-صفر ليقلص الفارق مؤقتا إلى نقطة واحدة مع يوفنتوس المتصدر، والذي يحل مساء الأحد ضيفا على فيورنتينا في المرحلة العشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف حامل اللقب.

وسجل قائد روما راديا نانغولان هدف المباراة الوحيد بعد مرور 12 دقيقة، عندما سدد كرة مباشرة من نقطة الجزاء إثر تمريرة عرضية.

وسنحت لروما فرصة تعزيز تقدمه بركلة جزاء بعد ست دقائق، إلا أن المهاجم البوسني العملاق أدين دجيكو أضاعها.

وواصل نابولي ضغطه على فريقي المقدمة بفوزه السهل على ضيفه بيسكارا 3-1. وانتظر الفريق الجنوبي الشوط الثاني لتسجيل أهدافه الثلاثة، عن طريق لورنزو تونيلي (47) والسلوفاكي ماريك هامسيك (50) والبلجيكي دريس مرتنز (86).

ورد بيسكارا بهدف عبر جيانلوكا كابري (90).

وسحق ساسوولو ضيفه باليرمو 4-1، وسجل للفائز اليساندرو ماتري (15 و66) وأنطونيو راغوزا (24) وماتيو بوليتانو (83)، بعد تقدم الخاسر بهدف لروبن كايزون في الدقيقة التاسعة.

وتغلب لاتسيو على أتالانتا 2-1 بهدفين لسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (45) وتشيرو ايموبيلي (68)، مقابل هدف اندريا بيتانيا (21).

وتعادل سمبودريا مع امبولي من دون أهداف.

وسجل الدولي السابق ماركو بورييلو ثنائية لفريقه كالياري ليقوده إلى فوز عريض 4-1 على جنوى ملحقا بالأخير خسارته الخامسة تواليا.

وكان جنوى توجه الى ملعب سانتايليا سعيا لتحقيق انتصاره الاول منذ فوزه المفاجئ على يوفنتوس 3-1 اواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدا الفريق في طريقه الى ذلك عندما منحه الارجنتيني جيوفاني سيميوني نجل مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني دييغو، التقدم برأسية بعد مرور نصف ساعة على انطلاق الشوط الاول.

إلا أن حارس مرمى جنوى أوجيينو لامانا الذي حل بدلا من الحارس الاساسي ماتيا بيران الذي تعرض الاسبوع الماضي لتمزق في أربطة الركبة، تلقى اربعة اهداف بعد تقدم فريقه.

وفشل لامانا في التقاط كرة بعيدة المدى سددها بانايوتيس تاشتسيديس ليتابعها بورييلو داخل الشباك مدركا التعادل (40). وكان بورييلو لعب في صفوف جنوى لثلاث فترات متقطعة.

وتقدم صاحب الارض 2-1 بواسطة جواو بدرو مع نهاية الشوط الاول، بعدما ارتدت الكرة من رجله الى مرمى حارس جنوى.

وفي الدقيقة 60، أفلتت الكرة من يدي لامانا إثر كرة قوية من بدرو، فتابعها بورييلو المتربص امام المرمى. وبعد اربعة دقائق فقط، اختتم دييغو فارياس التهديف بكرة غالط فيها بيران.

وطرد لاعب كالياري ماركو كابوانو في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، تقدم كالياري خمسة مراكز في ترتيب الدوري، ليصبح عاشرا بفارق19 نقطة عن المتصدر يوفنتوس الذي يستضيفه فيورنتينا في وقت لاحق الأحد. الى ذلك، يخوض روما الثاني بفارق أربع نقاط، مباراة اليوم كذلك مع مضيفه أودينيزي.