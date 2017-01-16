إشبيلية يوقف أرقام الريال ويهزمه بثنائية

ألحق إشبيلية الهزيمة الأولى بريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 في الوقت القاتل، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز سيلتا فيجو على ديبورتيفو ألافيس 1 / صفر وبلنسية على إسبانيول 2 / 1 وإيبار على سبورتينج خيخون 3 / 2 وتعادل غرناطة مع أوساسونا 1 / 1.

وبهذا الفوز، أشعل إشبيلية المنافسة على لقب الدوري حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف الريال المتصدر، وبفارق نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 67، قبل أن يسجل سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة، 85 ثم أضاف ستيفان يوفيتيتش الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه الخسارة، توقف الرقم القياسي لريال مدريد عند أربعين مباراة بدون خسارة.

يشار إلى أن هذه المباراة هي الثانية بين الفريقين خلال ثلاثة أيام، بعدما تعادلا 3/3 في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس الملك يوم الخميس الماضي.

وفي المباراة الثانية، قاد نيمانيا رادوجا فريقه سيلتا فيجو لفوز صعب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 / صفر.

وسجل رادوجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة، من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وأنهى ألافيس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زهير فضال في الدقيقة 46.

ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، حقق بلنسية فوزه الأول منذ ثلاثة أشهر إثر تغلبه على ضيفه إسبانيول 2 / 1.

ويرجع أخر فوز لبلنسية إلى 16 تشرين أول/اكتوبر الماضي، حينما فاز على مضيفه سبورتينج خيخون 2 1/ ،ومنذ ذلك الحين خسر الفريق أربع مرات وتعادل اربع مرات.

ورفع بلنسية رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر، وتجمد رصيد اسبانيول عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بلنسية بهدف نظيف سجله مارتين مونتويا في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الشاب سانتياجو مينا الهدف الثاني لبلنسية في الدقيقة 73 ،ثم تكفل دافيد لوبيز سيلفا بتسجيل الهدف الوحيد لاسبانيول قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وسجل بلنسية فوزه الرابع هذا الموسم، مقابل اربعة تعادلات وتسع هزائم فيما خسر اسبانيول للمرة الخامسة هذا الموسم، مقابل ثمانية تعادلات وخمسة انتصارات.

وفي المباراة الرابعة، فاز إيبار على سبورتينج خيخون 3 / 2.

وسجل أهداف إيبار أدريان جونزاليس من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة وبيدرو ليون سانشيز في الدقيقة 21 ،وأنطونيو لونا في الدقيقة 23 ، فيما سجل هدفي سبورتينج خيخون كل من كارلوس كارمونا بونيت في الدقيقة التاسعة وإيجناسيو كاسيس مورا في الدقيقة 85.

ورفع إيبار رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد سبورتينج خيخون عند 12 عند نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل 1 / 1 على المباراة التي جمعت غرناطة بضيفه أوساسونا.

وتقدم أوساسونا بهدف سجله أوريول رييرا في الدقيق، 12 وتعادل ارتيم كرافتس لغرناطة في الدقيقة 69.

وانهى غرناطة المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد أوتشي أجبو في الدقيقة 73 وإزكويل بونسي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع غرناطة رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطة أمام أوساسونا صاحب المركز الأخير.