النصر يغلق قضية الإكوادوري أيوفي

أعلنت إدارة النصر عن إنهاء قضية اللاعب الإكوادوري جيمي أيوفي الذي احترف في صفوف فريقها قبل 4 مواسم، والمنظورة لدى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب ما أعلن عنه الحساب الرسمي في تويتر يوم الاثنين، فإن النادي قد أنهى كافة التزاماته المالية والمستحقة على أيوفي الذي قاد هجوم النصر في موسم 2012-2013، حيث شارك في 15 مباراة مسجلا خلالها 8 أهداف فقط.

وكان الإكوادوري أيوفي قد تعرض لكسر في مفصل القدم ضمن مباراة في نصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد مع فريقه السابق الأصفر أمام فريق الرائد، وابتعد على إثرها عن الملاعب لنهاية الموسم، وهو ما اضطر إدارة فيصل بن تركي إلى إنهاء التعاقد مع اللاعب.

وتلقى رأس الحربة البالغ من العمر 28 عاماً، عدة عروض مختلفة اختار من بينها ليغا دي كيتو الإكوادورى الذي لعب له لاحقاً، فيما يلعب حالياً مع فريق أرجنتيني يدعى خودي كروز.