أنجوس: تمنيت شراكة إلتون وعبدالأمير في القادسية

تمنى البرازيلي هيليو أنجوس، مدرب فريق القادسية السعودي، استمرار المحترف العراقي سعد عبدالأمير في صفوف الفريق حتى يشكل ثنائيا رائعا مع البرازيلي إلتون.

وقال أنجوس في تصريحات خاصة لـ"قناة العربية" على هامش المعسكر في الإمارات: "نحن سعداء بمعسكرنا في العين، وكل شيء يجري على ما يرام، ونحن مستعدون للعودة إلى الدوري".

وأضاف: "جميع المباريات صعبة بعد المعسكر، مباراة الكأس هي مباراة وحيدة بخروج المغلوب، أما مباريات النصر والهلال والأهلي، فبالتأكيد ستكون صعبة، ونحن نواجه فرق المقدمة، ولدي ثقة في الفريق، وأننا سنقدم أفضل ما يمكن".

وحول تواجد إلتون ورحيل عبدالأمير: "سعيد بوجود إلتون، لأنه أحد أفضل اللاعبين لدينا، وتمنيت استمرار سعد عبدالأمير، لأن الفريق سيكون في أفضل حالاته، تمنيت أن يلعب الثنائي معا".