هل بات إبراهيموفيتش معشوق جماهير مانشستر يونايتد؟

أوضح زلاتان ابراهيموفيتش بطريقته المتعالية أنه احتاج إلى ثلاثة أشهر فقط لدخول قلوب الجمهور الانجليزي وأمس الأحد احتاج إلى ثانية واحدة للحصول على الحب الأبدي من جماهير فريقه مانشستر يونايتد.

ومع أداء متواضع اخر من بول بوجبا في التعادل 1-1 مع ليفربول فإن الأمور أصبحت بيد الصفقة الثانية الأبرز هذا الموسم.

وبهدف رائع أظهر إمكاناته البدنية وقوته ورباطة الجأش التي ما يزال ابرهيموفيتش البالغ عمره 35 يتمتع بها حصل يونايتد على نقطة حافظت على آماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري.

وقبل الهدف بدا يونايتد مفتقرا للإبداع وتعرض لخطورة كبيرة عبر الهجمات المرتدة لليفربول الذي تقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر.

وبدا بوجبا المنتقل ليونايتد مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (107.24 مليون دولار) والمكلف بمراقبة ديان لوفرين بلا حول ولا قوة وليس اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم. ولم يقدم الإلهام لفريقه.

وأصبح ابراهيموفيتش تميمة خطة المدرب جوزيه مورينيو في اولد ترافورد كما كان الحال عندما كانا سويا في انترناسيونالي. وهو اللاعب الذي يعتمد عليه بفضل مهاراته عندما يبدو الفريق تائها.

وربما شارك وين روني في بداية الشوط الثاني أملا في الوصول إلى 250 هدفا والانفراد بالرقم القياسي لكنه كان بطيئا وبمرور الوقت بدا أن الخلاص سيكون بيد اللاعب السويدي.

وقال ابراهيموفيتش عن الهدف "كانت تمريرة عرضية جيدة. اعتقدت أن ضربة رأس مروان فيلايني ستهز الشباك لكنها اصطدمت بالقائم وأتيحت لنا فرصة ثانية. أنطونيو فالنسيا أرسل تمريرة جيدة وأنا فقط حاولت هز الشباك."

وجعل ابراهيموفيتش الأمور تبدو كأنها معتادة لكن الهدف الاستثنائي من ابراهيموفيتش أصبح أمرا معتادا في اولد ترافورد.

وهو الآن لا يتوقف عن التسجيل رغم البداية الضعيفة التي جعلت النقاد يتحدثون عن أنه في نهاية مسيرته ولا يستطيع مجاراة السرعة التي ينتهجها يونايتد.

وكان ذلك هدفه 19 في كل المسابقات هذا الموسم من بينهم 14 هدفا في الدوري ليعادل معدل تسجيل آلان شيرر المهاجم السابق لبلاكبرن روفرز ونيوكاسل يونايتد وسيرجيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي في أول 20 مباراة لهما في الدوري الممتاز.



وأكثر من ذلك أنه بدأ في العثور على إيقاعه حيث كان الهدف 11 في اخر 11 مباراة في الدوري.



وهو ليس سيئا للاعب وصفه نقاد في بريطانيا قالوا إنه لن يستطيع تقديم نفس الأداء أمام فرق انجليزية بأنه تمت المبالغة في تقديره. والآن بالطبع تعلم انجلترا مدى كفاءته كما يعلم هو تماما.