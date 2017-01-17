الباطن يتعاقد مع خالد الزيلعي

أعلنت إدارة نادي الباطن عن تعاقدها مع لاعب الوسط الدولي السابق، خالد الزيلعي، ضمن صفقة انتقال حرة تمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ليكون رابع اللاعبين المحليين الذين انضموا إلى الفريق الصاعد بعد كلاً من محمد الحارثي وعبدالله الجوعي ومعن خضري.

وقال النادي الشمالي عبر حسابه في تويتر: "أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع اللاعب خالد الزيلعي لاعب النصر والتعاون السابق والذي يلعب في خانة الوسط لنهاية الموسم الرياضي الحالي".

وكان الزيلعي قد لعب هذا الموسم مع فريق الفيصلي خلال 3 مباريات دورية فقط كانت أمام الهلال والرائد والاتفاق، قبل أن يفسخ عقده دون توضيح الأسباب.

وانتقل الزيلعي في 2009 إلى النصر، وفي موسم 2015 تم انتقاله لنادي التعاون عبر نظام الإعارة، وقبل انتهاء عقده مع النصر وقع مع نادي الخليج لمدة سنتين وفسخ عقده مع الخليج بعد فترة بسيطة ووقع بعدها مع نادي الفيصلي.