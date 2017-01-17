الثقافة قبل الرياضة

إعلان نادي الجزيرة تخصيص دخل مباراة الفريق المقبلة في ديربي العاصمة أمام الوحدة في دوري الخليج العربي للأعمال الخيرية، دعماً للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير، لتكون المباراة المقررة بعد غدٍ الخميس بشعار ديربي الخير، خطوة أراد من خلالها نادي الجزيرة التأكيد على الدور المجتمعي المنوط بالمؤسسات الرياضية، نحو دعم المبادرات ذات الصبغة الإنسانية، كنوع من أنواع المساهمة والمشاركة الوطنية التي تأتي في مقدمة واجباتها ومسؤولياتها.

خطوة الإدارة الجزراوية نتمنى أن تأخذ طريقها لدى بقية قطاعات الرياضة في الدولة، لأن مثل تلك المساهمات تمثل انعكاساً للمجتمعات المتحضرة.

أنديتنا ومنذ ظهورها كانت لها أدوار ومساهمات مجتمعية، منها الوطنية والإنسانية أو الثقافية إلى جانب دورها الرياضي، لكن ومع مرور الوقت أخذ الجانب التنافسي حيزاً كبيراً من الاهتمام على حساب الأدوار الأخرى، ولن نبالغ عندما نقول إن أنديتنا تناست أدوارها المجتمعية أخيراً، وتفرغت للجوانب التنافسية، ومعها فقدت الكثير من أدوارها الأساسية التي قامت من أجلها، وغابت عنها الأنشطة الاجتماعية والثقافية، ونتيجة لذلك تراجعت رياضتنا وتخلفت، لأنها تناست أن الثقافة تأتي قبل الرياضة وليس العكس.

كلمة أخيرة

إذا أردنا أن تعود رياضتنا للواجهة يجب علينا تغليب الثقافة على الرياضة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية