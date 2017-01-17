لا أتوقع أن يخرج الأسبوع الـ (16) من دوري جميل بالمستوى الأفضل.. وربما تكون الحصيلة سلبية مقسمة إلى أربعة أصناف (السيئ والمتقلب والغامض والبشع).

المتقلب في الاداء وغير المستقر والمرشح لصدامات مقبلة في صراع الصدارة بين فرق الهلال والأهلي والاتحاد والنصر والتي تحمل روئ وعناوين وأهدافا تصب في مجرى واحد ضمن امتحانات شاقة وحسابات معقدة وانتقامات أشبه بمن (يقطع أنفه ليغيظ وجهه) بسبب الكراهية والتنافر وتباين جيران القمة المتحركة والمتغيرة، ولن يتحقق الحسم لأي فريق إلا بالانتصارات المتكررة التي تُقرب وتوضح المراكز.

والغامض هو فرق الوسط الشباب والاتفاق والتعاون والرائد والفيصلي التي ستثقل كاهلها بالصراعات الخفية والمفاجآت، والبعض سيحاول تقويض دعائم هذا الجوار والصعود نحو أطراف القمة بآمال التفاؤل وليس الخيبات.

والبشع هو النزاعات المصيرية لفك النحس وحل العقد بين أطراف حافة الهاوية القادسية والخليج والباطن والوحدة والفتح؛ من أجل النجاة من المصير المبهم، وكلهم لا ينظرون نحو التفوق في الاداء والمستوى؛ لأن أهم المهم رحلة البحث عن النتيجة والنقطة وعدم الانتظار على سكة واحدة، بل الاجتهاد للتعلق بحبال الأمل والمجازفة والاقلاع للهروب.

أما السيئ فهو مستوى التحكيم، فلجنة الحكام ترى المستوى (ورودًا وعدالة) والجماهير والأندية وأجهزة الإعلام تراه (أشواكًا وسقمًا)، وعمرها -لجان التحكيم- لم تعترف بالأخطاء وإنما تدافع وتبرر وتستعين على قضاء حوائجها بالكتمان، ولم نسمع مرة واحدة الاعتراف بغبن التحكيم مع أن بعض الاخطاء تغير نتائج المباريات ولا تخالف قانون التحكيم وإنما الدساتير والقواميس والقوانين الوضعية، وكنا لا نسمع إلا المقولة المشروخة (أخطاء الحكام من صلب اللعبة)، ويقول الشاعر نزار قباني:( واذا السيوف تكسرت انصالها.. فشجاعة الكلمات ليس تفيد).

وأخيراً نقول لماذا لا تقتدي لجنة الحكام المحلية بلجنة الحكام الدولية والتي تعلن وعلى الملأ وفي جميع البطولات العالمية عقوبات صارمة وعلنية منها الابعاد والشطب والايقاف والحرمان على الحكام المخطئين... وإلى اللقاء.



*نقلا عن اليوم السعودية