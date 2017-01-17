الفيصلي يتعاقد مع المدافع البرازيلي إيجور

أعلن نادي الفيصلي، مساء الاثنين، تعاقده مع المدافع البرازيلي إيجور روسي، لاعب هارت أوف ميدلوثيان الأسكتلندي، حتى نهاية الموسم.

وأشار المركز الإعلامي للفيصلي، إلى أن اللاعب سيتواجد اليوم الثلاثاء، بمقر النادي بمدينة حرمة لإنهاء باقي إجراءات التوقيع.

ونقل المركز الإعلامي للفيصلي، إبداء اللاعب سعادته الانتقال لعنابي سدير، مؤكدا أنه سيسعى لتقديم مستوى مميز مع الفريق خلال منافسات الموسم.

ونوه البيان بأن اللاعب، وصل أمس الاثنين للرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات وليد الرخيمي.

يذكر أن الفيصلي يحتل المركز التاسع بدوري جميل بعد 15 جولة على بداية البطولة، برصيد 14 نقطة.