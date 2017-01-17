باوزا: من السهل قيادة ميسي

أكد إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أنه من السهل قيادة اللاعب ليونيل ميسي، وذلك خلافاً للأحاديث الإعلامية التي أشارت إلى سطوة ميسي في المنتخب.

وقال باوزا في تصريحات لقناة "تي واي سي" التليفزيونية الرياضية: الجميع قالوا لي أنه من الصعب قيادته ولكن الأمر يبدو لي سهلا لأنه شخص بسيط للغاية، إنه يتفهم طريقة اللعب بشكل جيد جدا ونتفق على المراكز المناسبة داخل الملعب، التي يشعر فيها بالراحة.

وأضاف: ميسي لاعب عندما يشعر بالراحة تظهر كل إمكانياته، ويتقد ذهنه بشكل كبير ويبدأ في مساعدة الفريق كله.

وتابع المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائلا: وإلى كل هذا يجب إضافة تخلصه من متاعبه في الفخذ، أراه في كل مرة أفضل من الناحية البدنية، إنه ينهي المباريات الآن بشكل أفضل، استعاد سرعته، كان هذا الأمر (الإصابة) مقلقا لنا جميعا، الآن يستعيد مستواه، الذي لا يمكن الوصول إليه.