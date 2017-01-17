لويس فان غال يعتزل التدريب رسمياً

أعلن المدرب الهولندي لويس فان غال أنه قرر الاعتزال رسميا لأسباب عائلية.

وقال المدرب السابق لبرشلونة وأياكس أمستردام وبايرن ميونيخ، وفرق أخرى في تصريحات لصحيفة "تيليغراف" الهولندية أمس الاثنين: "في البداية كنت أدعوه عاما للراحة، ولكن الآن أعتقد أنني لن أعود للتدريب مرة أخرى".

ويعود قرار فان جال، المدير الفني للمنتخب الهولندي في مونديال البرازيل 2014، بالاعتزال إلى فاجعة وفاة ابنة أخيه.

وأضاف المدرب الهولندي في تصريحاته للصحيفة الهولندية قائلا: "لقد حدث الكثير من الأشياء داخل عائلتي جعلت مني شخصا مختلفا".

وبعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقى فان جال عروضا مغرية من أندية عربية وصينية، ولكنه قرر رفضها جميعا.

واختتم فان جال حديثه قائلا: "كان بإمكاني الذهاب إلى هناك، ولكنني لا زلت هنا".