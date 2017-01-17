نواف بن سعد يرفض العويس وينتظر إجابة من سالم والفرج

أشار الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، إلى انتظار مجلس الإدارة ردا من اللاعب الدولي سلمان الفرج وزميله سالم الدوسري حيال عروض التجديد، فيما رفض الرئيس الأزرق الحديث عن أي مفاوضات مع حارس الشباب محمد العويس.

وقال الأمير نواف في تصريحات لـ "العربية": "نادي الهلال وأعضاء الشرف يرغبون في بقاء سلمان الفرج وسالم الدوسري، وفق ما يراه النادي وما قدمه من عروض لهما. أعضاء الشرف متفقون مع النادي على مناسبة العرض المقدم لسالم والفرج وبانتظار رد الثنائي".

وحول مفاوضات الحارس الشبابي العويس: "اللاعب لم يدخل الفترة الحرة، ولا يمكن أن نتحدث عنه لأننا نحترم النظام والقوانين ولن نكرر أخطاء غيرنا من الأندية".

وعن المهاجم السوري خريبين: "المدرب دياز تابع اللاعب وأبدى إعجابه بمستواه وطالب به، تلقينا ردا شفهيا من الظفرة الإماراتي بالموافقة على عرض الهلال".

وحول الاجتماع الشرفي الذي عقد في النادي برفقة أعضاء الشرف: "عرضنا على أعضاء الشرف كافة الالتزامات المالية والأمور المانعة من التسجيل للمساهمة في حلها".