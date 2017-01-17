هل يصنع منتخب مصر الفرحة العربية الأولى؟

بعد غياب دام لسبع سنوات، يعود المنتخب المصري الى كأس أفريقيا بقوة وهو احد المحاربين القدامى في البطولة التي بدأ المشاركة فيها منذ انطلاقها عام 1957 بل وحقق اللقب حينها.



كما أن الفراعنة هم أصحاب الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب بسبعة كؤوس، ثلاثة منها حققهاعلى التوالي اعوام2006 و2008 و2010 مع آخر مشاركة له في أنغولا.



مصر خرجت من نصف النهائي مرة وودعت البطولة من دورها الأول أربع مرات من أصل اثنتين وعشرين مشاركة.



واليوم وتحت قيادة المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر يأمل المصريون في الوصول إلى لقبهم الثامن في ظل وجود كوكبة من النجوم المحليين ذوي الخبرة مثل الحارس عصام الحضري وأحمد فتحي وأحمد المحمدي وعبدالله السعيد وطارق حامد إضافة إلى أحد عشر محترفا من الخارج في مقدمتهم لاعب روما الايطالي محمد صلاح إضافة إلى رمضان صبحي ومحمود حسن ومحمود عبدالمنعم (كهربا).



لقاء الثلاثاء يعتبر ثأريا بالنسبة للمنتخب المصري الذي خسرأمام مالي في أول وآخر لقاء جمع بين الفريقين ضمن البطولة بهدف مقابل لاشيء عندما التقيا بدور الثمانية من نسخة عام 1994.



كما يتطلع الفريق إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في المسابقة، وذلك عقب فوزه في مبارياته التسع الأخيرة في البطولة.

وكذلك تعزيز رقمه القياسي الآخر المتمثل في عدد مرات تفادي الخسارة إذ حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال آخر تسع عشرة مباراة فيما يتفاؤل المنتخب المصري بمباريات افتتاح المسابقة الافريقية في الاونة الاخيرة حيث لم يخسرها منذ العام 2004.



ويبقى السؤال، هل يستطيع المنتخب المصري من خلال لقاء مالي جلب اول فرحة للعرب بعد سقوط تونس على يد السنغال وتعادل الجزائر مع زيمبابوي اضافة المغرب؟





