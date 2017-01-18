استبعاد الحضرى من الجابون

التصريحات الناعمة التى خرجت من إيهاب لهيطة المدير الادارى للمنتخب الوطنى لم تصب فى صالح الفراعنة بعدما أكد ونفى تمرد عصام الحضرى بعد استبعاده من التشكيل الأساسى فى مباراة الأمس أمام مالى

ودفع الأرجنتينى كوبر بالحارس أحمد الشناوى كأساسى وماقاله الأخ لهيطة لايليق بسمعة الفراعنة خاصة أن كل الشواهد تؤكد تمرد الحارس العجوز «44» عاما بعد ما علم بجلوسه احتياطيا للشناوي، وتلك المشكلة يجب ألا تمر مرور الكرام فى ظل تواجد هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة هناك وأيضا هناك رئيس بعثة للفراعنة برئاسة حازم الهواري.

واعتقد أن ما فعله الحضرى كان طبيعيا ـ من وجهة نظره ـ لأنه يريد أن يحرس عرين مصر لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة المنتخب حتى يقترب من الرقم القياسى فى مشاركاته بالنهائيات ويذهب المنتخب للجحيم، الحضرى أيضا أجبر على قول تصريحات تؤكد مساندته للشناوى «فشر البلية مايضحك» كما يقال كأنه يتحدث عن لاعب فى منتخب آخر وليس مصر التى ستبقى وتظل فوق الجميع.

أعتقد أن قرار ان ظمام الحضرى على غير رغبة لكوبر، كان قرارا سيئا للغاية لأنه لاعب يفتعل المشاكل وقد فعلها من قبل وتلك هى غلطة كوبر الذى وافق على ضمه بعد الحاح شديد من بعض المسئولين باتحاد الكرة .. فهل يدفع المنتخب تلك الفاتورة الباهظة بعدما فعل الحضرى كل شىء أمس بوجود اللاعبين بعدما أعلن التشكيل الرسمى للمنتخب ليخرج بعدها ويؤكد مع اتحاد الكرة أنه لم تحدث أى مشاكل كنوع من «التنويم» للشارع المصري.

أحذر كوبر بألا ستيهين ويجب أن يتخذ قرارا سريعا خلال الساعات المقبلة برحيله من الجابون ويجب على الأرجنتينى أن يحفظ تاريخه الناصع كواحد من المدربين الكبار، ويكفى الغلطة التى فعلها عندما ذهب قبل السفر للجابون مع اللاعبين لتهنئة رمضان صبحى بعقد قرانه .. فهل هذا يعقل ونحن نستعد لبطولة كبيرة. وهل يعقل أن يعقد مؤتمر صحفى للمنتخب فى نفس يوم المباراة أين أنت ياكوبر!

*نقلاً عن الأهرام المصرية