ليلة الخميس الماضية لم تكن نهاية أسبوع أعتيادية بل كانت ليلة عصيبة بما تضمنتها وشهدتها من أحداث في إطار الجولة ١٥ لدوري الخليج العربي، الأحداث بدأت مبكرا في رأس الخيمة التي شهدت السقوط الأول للزعيم العيناوي الذي تعرض للخسارة الأولى في الدوري أمام الإمارات، تلك النتيجة كانت كافية لكي تشعل الأجواء من جانب الجماهير العيناوية، التي كانت صدمتها كبيرة وهي التي كانت تنتظر أن يعود الفريق للصدارة عبر بوابة الإمارات الذي كان هو الأفضل والأجدر بأنتزاع نقاط المباراة.

أحداث الخميس العصيب لم تنتهي في رأس الخيمة بل أنتقلت للعاصمة، حيث المواجهة النارية التي جمعت بين الجزيرة والوحدة، والتي أقيمت على خلفية الفوز التاريخي للعنابي الذي جرد الفورمولا من لقبه وأطاح به خارج بطولة الكأس بالخسارة بستة أهداف نظيفة، تلك النتيجة غلفت أجواء الديربي، الذي يبدو أنه أنتهى عمليا لصاحب الأرض بفوز عريض للجزيرة بخمسة أهداف كانت كافية لكي تبقي مبخوت وزملاءه في الصدارة، ولكن أحداث الديربي وتبعاتها ستظل حاضرة، نتيجة لموجة الأحتجاجات وما تبعها من هتافات جماهيرية مسيئة تجاه طاقم تحكيم المباراة، الذي أشهر البطاقة الحمراء ثلاثة مرات ضد لاعبي الوحدة، قبل أن تشعل تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة والمدرب الأجواء بعد المباراة.

كلمة أخيرة

محصلة الخميس العصيب لن ولم تنتهي وتوابعها ستكون عصيبة كذلك.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية