بدمٍ بارد!!!

@ يخسر.. نعم يخسر.. ولكن ليس بهذه الطريقة..!

@ لم يكن الخصم مدججًا بسلاح.. بل إنه كان أعزلاً وتمامًا حدّ الاستسلام ومع ذلك تم نحر النمر بدمٍ بااارد..!!!

@ لم أشعر ولو لوهلةٍ بـ (روح الاتحاد) وكأن انتزاعها تجاوز القمصان..!

@ مدرج اكتظ عن آخره.. أكثرهم لم ير اتحاده بهذا القرب من سنوات وسنوات.. ألم يكن ذلك كافيًا لتحويل برود اللاعب بل صقيعه لبركان..!

@ إن كان الحديث عن قدرات فمقدرة الخصم لم تسمح له بتجاوز أي مسافات..

@ الحديث عن (تحمل مسؤولية).. عن ما هو أبعد من إمكانيات.. عن ساعة استنفار.. عن سلاح دكةٍ مهما كان (أبيضًا) كان من المفترض أن يتحوّل لسلاحٍ فتّاك.. الحديث عن (فرصة) جاءت للاعبين فأهدروها مع الأسف في (مرمى الاتحاد)..!!!

@ أتعلم ما معنى أن تلعب بشعار هذا الكيان العظيم.. أن ترتدي قميصه.. أن تضع (الرقم واحد) على قلبك.. أن يهتف لك مدرجه.. أن تكون في تشكيلته..؟

@ أتدرك ما معنى أن يرتحل إليك مشجع من بلدةٍ لأخرى..؟ أن تجتمع حول التلفاز أسرة..؟ أن يبحلق في حركاتك طفل وطفلة..؟؟؟ هل تعي ما معنى الاتحاد بالنسبة لكل هؤلاء..؟

@ أنت لا تعلم ولا تدرك ولا تعي إطلاقًا أيًا مما سبق إن لم تنفجر كل خليةٍ فيك بصرخة: اتحاااااد..!!!

@ ما شاهدته بالأمس كان شللاً في الحواس.. هذيان أداء.. مجرد هرولة.. برود ذكرني بقصة سباق أرنبٍ بسلحفاة..!

@ حسنًا.. فماذا بعد وقد انتهى هذا السباق..؟

@ مزيد من البكاء على لبنٍ مسكوب..؟ زفرات لا تتوقف لغضب المغلوب..؟ ارتفاع موجةٍ وصراع بين راكب ومركوب..؟ أم نُنهي هذا الدرس القاسي بما يُستفاد..؟

@ يا من تلعب للاتحاد.. لاحظ أنك تلعب له.. وليس به..!!!

@ ما كان بالأمس كااان.. محوه لن يكون سهلاً إلا أنه بالإمكان.. إحدى عشر مباراة في الدوري وفوقها مباراة نهائي الكأس..

@ وحديثي ليس عن نتائج بل عن روووح.. لا عن تشكيلة بل عن أداء.. فأقسى الهزائم تلك التي تكون بلا قتال..!!!

نهاية:

اعتذروا ولا تتعذروا !!!

*نقلاً عن النادي السعودية