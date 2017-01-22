«الأولمبية» .. بين العرض والتنفيذ

رضت اللجنة الأولمبية خطتها الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، وهي الخطة التي تستهدف أولمبياد طوكيو 2020 للبناء على مكتسبات ما تحقق بـ ريو دي جانيرو.

اللافت في العرض الذي اقيم بجلسة جمعت اللجنة وأعضاء الهيئة العامة ووسائل الاعلام، الشفافية والوضوح والاستناد الى ركائز رئيسة شكلت الاطار العام للاستراتيجية.

وتركز الخطة على محاور تشكل احتياجات الرياضة الاردنية -الاتحادات- من خلال مساندتها بالتوجهات الرامية الى الارتقاء بالمستويات كافة بما يخدم المحور الأهم الخاص بأهمية تطوير الرياضيين بتوفير كل سبل الاعداد المثالي واكسابهم الخبرات التي تؤهلهم للمنافسة الاولمبية والعالمية على حد سواء، وتلك التوجهات لا تتحقق دون العمل على ترسيخ مفاهيم الاحترافية الادارية.

ويسجل للاستراتيجية فردها لمساحات واسعة للجانب الصحي للرياضيين كافة، ما يعزز تقديم الأداء الأفضل استناداً الى ارتفاع مؤشرات الجاهزية البدنية.

أعتقد أن اللجنة الأولمبية باعلانها عن محاور الاستراتيجية «الطموحة» أنجزت خطوة مهمة متعلقة بالتخطيط المبكر للأهداف المستقبلية، ما يضاعف أهمية المرحلة المقبلة التي ترتبط بخطوات وأطر التنفيذ والترجمة على أرض الواقع.

لا شك أن التحديات التي تواجهها اللجنة الأولمبية كبيرة في ظل الأوضاع المالية الصعبة وتراجع مردود الرعاية في السنوات الأخيرة ما يتطلب جهود وأفكار مشتركة للجنة والهيئات التنفيذية الجديدة للاتحادات الرياضية بهدف تحفيز المؤسسات والشركات للدعم الذي يتناسب ومستويات الطموح للاستراتيجية التي أخذت طابعاً مهماً ومميزاً من الاقناع .. والله الموفق.

*نقلاً عن الرأي الأردنية