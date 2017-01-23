الشمراني وأول مباراة

ان السعودي ناصر الشمراني المنضم حديثاً لنادي العين أحد أبرز العناوين في أول مباراة له أمام فريق الإمارات أحد المنافسين على الهبوط في دوري الخليج العربي، بينما العين يبحث عن اللقب منافساً الجزيرة والأهلي.

وحفلت المباراة بالكثير من المنغصات لأنصار الزعيم الإماراتي الذي يكتظ بالنجوم، فالخسارة 2/‏‏‏‏3 فاقمت المشاكل الفنية والنفسية والتنافسية من فريق يصارع الهبوط، وسيناريو اللقاء أثبت التراجع الفني والتكتيكي للعين الذي فقد الكثير من ألقه وهيبته منذ خسر نهائي آسيا، وخرج من مختلف البطولات المحلية تباعاً، وبات في خطر الابتعاد عن لقب الدوري، وله مباراة مؤجلة مع المتصدر الجزيرة الذي وسع الفارق إلى أربع نقاط.

والغريب أن العين لم يستطع المحافظة على تقدمه 1/‏‏‏‏2 بعد أن كان متأخراً بهدف، ورد الإمارات بهدفين وخطف الفوز.

أما ناصر الشمراني الذي صاحب انتقاله مد وجزر، فحظي بمساحة كبيرة في أول لقاء له، وطالته انتقادات في أول ظهور أمام فريق الإمارات الضعيف. والسؤال الأهم: لماذا حرص زلاتكو مدرب العين على إشراك ناصر أساسياً بعد تدريب واحد فقط؟! هل لأن الفريق المقابل ضعيف؟ هل أصبح زلاتكو غير قادر على إدارة الفريق تكتيكياً؟

من جانبي أعتبر مشاركة الشمراني أساسياً خطأ، فالأهم التدرج كي ينسجم، بل ربما إقحامه في أول مباراة من دكة البدلاء أفضل بعد معايشة الأجواء.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية