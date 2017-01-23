كرسي السلماني.. هل سينهي الإصفرار القاري؟!!

فيما انطلقت بطولة افريقيا بنسختها الاخيرة في الجابون، تحت انظار العالم المتحضر كرويا الذي يتابع بكل كشافيه ومدربيه وانديته الاحترافية سحر ومواهب القارة السوداء، وما تمتلكه من خزين ذهب كروي فاق في بعض اثاره العالمية، حتى اثر الذهب الاسود، كما يطلق عليه اقتصاديا، حيث القارة الفقيرة المنهوبة الموجعة التي كانت تنقل عنها صور المجاعة والبؤس والقحط، فيما اليوم صور لاعبيها وملاعبها واسماء نجومها تغزو العالم الغربي، عبر بوابات وبحار الملاعب في شرق القارة البيضاء وغربها وصميم قلبها، حيث يتنافس النجوم والمواهب وتستقطب الجماهير ووسائل الاعلام وتتصارع الاندية والمنتخبات، حتى على تجنيس بعض النجوم السمر وهم نتاج ما جادت به غابات ومدن افريقيا وصحاريها التي انجبت للملاعب أسودًا تجيد فنون الكرة وسحرها.

على الجانب الاخر وفي قارة صفراء مفعمة بالخيرات بكل جوانبها الظاهر منها والباطن، ما زالت كرتنا متاخرة حتى عن نظيرتها السمراء برغم التاريخ والانجاز والقوى البشرية والمادية والامكانات التي يتمتع بها الجانب الاسيوي، الا ان الفوارق الفنية والتاثير العالمي، فضلا عن الحصص المونديالية صور توضح المستوى الذي بلغه السود، فيما زال الاصفر يتعثر بخطواته منذ سنوات طويلة، لم تخرجه من اطار التبعية والتقليد، برغم انضمام الكنغر الاسترالي، ومع وجود انموذجية رائعة للكومبيوتر الياباني وغيره على سبيل المثال لا الحصر..

يترقب «24» منتخبا، حفل سحب قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، والذي تشهده الإمارات اليوم ويتأهل «12» منتخبا إلى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات عام 2019، بحيث يتأهل الأول والثاني من المجموعات الست التي تضم كل واحدة أربعة منتخبات ستحددها القرعة. اذ ستتنافس المنتخبات فيما بينها على نظام الدوري المجزأ ومن مرحلتين «ذهابا وإيابا»، حيث تمتد التصفيات لعام كامل وتحديدا من «28» مارس/‏اذار المقبل إلى «27» مارس/‏أذار من العام المقبل. ووفقا لموقع الاتحاد الآسيوي، فإن حفل القرعة سيشهد إطلاق شعار البطولة التي ستشهد مشاركة «24» منتخبا بعدما كانت تشهد في السابق مشاركة «16» منتخبا. وستنضم المنتخبات الـ 12 المتأهلة من التصفيات إلى النهائيات لتنضم إلى المنتخبات التي تأهلت للنهائيات عبر التصفيات المزدوجة الآسيوية والمونديالية

منذ استلم الشيخ سلمان بن ابراهيم رئاسة الاتحاد الاسيوي حتى اليوم، ووفقا لبرامج مستقبلية لا ينبغي ان تكون المحطة الاسيوية الامارتية المقبلة اخرها، سمعنا الكثير من الكلام المطمح وما ترجم منه وما بقي على انجازه، مما يجعلنا نطمع ان ترتقي المحطة السلمانية وتوفق لتحقيق كامل برنامجها، على صعيد المنتخبات والاندية الاسيوية، لاسيما بعد تعديلات الفيفا الاخيرة، التي ستمنح فرص جديدة لاسيا بالتمثيل المونديالي بعد رفع سقف المشاركين الى 48 دولة، مما يتطلب حقوقا اسيوية ينبغي ان نستعد لها بالشكل الامثل، وان تكون هناك عديد الاجتماعات الاسيوية تحت رئاسة سلمانية، تطمح للبقاء والتواصل لسنوات مقبلة، ننتظر منها تحقيق مزيد من الانجاز على الارض، فيما يتعلق ببطولات اسيا وحقوقها وانديتها ومنتخباتها التي ننتظر تعاونا سلمانيا امارتيا خاص جدا، يسهم بظهور نسخة اسيوية جديدة بكل معانيها واخراجها وتنفيذها بشكل لم يسبق له مثيل في بطولة اسيا 2019، وذاك ليس مستحيل، اذا ما بدأنا التخطــيط له، من الان بانفتاح وامتزاج وتلاقح افكار جديدة لا مستهلكة، والله ولي التوفيق..

*نقلاً عن الأيام البحرينية