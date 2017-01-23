المنافسة محتدمة على المراكز من الثاني الى السادس في البريميرليغ، والجميع يلعبون لمصلحة تشلسي الذي يقترب من لقبه الثاني في ثلاثة مواسم.. تتكرر الحكاية من جولة الى أخرى، وها هو مانشستر سيتي الخامس يتعادل مع توتنهام الثاني 2 - 2 في الجولة الـ22، وستوك مع مانشستر يونايتد السادس 1 - 1، في حين يسقط ليفربول الثالث أمام ضيفه سوانزي الذي صار سابع عشر 2 - 3.. ففي بطولة إنكلترا لا أحد يأمن شر أحد أياً كان المركز الذي يحتله هذا أو ذاك.

** مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كانت قمة الجولة، وعلى غير عادة خذل الحارس الفرنسي الدولي أوغو لوريس فريقه اللندني الذي يملك افضل خط دفاع وتسبب وحده بالهدفين اللذين سجلهما مان. سيتي.. أما خصمه التشيلي كلاوديو برافو حارس السيتي الذي جاء الصيف الماضي من برشلونة مقابل 20 مليون يورو فمضى في تقديم عروضه الباهتة التي دفعت الجميع الى مطالبة المدرب غوارديولا بعودة الحارس المحلي جو هارت المعار لتورينو.. مع نهاية المباراة ضد توتنهام اهتزت شباك برافو 16 مرة من آخر 26 كرة مُحكمة سددت على مرماه.

** استعان قطبا مدينة مانشستر يونايتد وسيتي بإثنين من أشهر مدربي العالم، فلم يسعفهما لا مورينيو ولا غوارديولا.. أما ليفربول الذي يحب كثيراً مدربه الألماني يورغن كلوب فربما يعدل عن رأيه ولو تدريجياً.. في العام الجديد تعادل مع سندرلاند ومانشستر يونايتد وخسر أمام سوانزي في البريميرليغ، كما تعادل مع بلايموث ثم فاز بهدف يتيم في كأس إنكلترا، وخسر أمام ساوثمبتون بهدف في كأس رابطة المحترفين (مباراة الإياب الأربعاء المقبل).. والمحصلة فوز واحد و3 تعادلات وخسارتان في 6 مباريات.

** سقط ليستر سيتي أمام ساوثمبتون صفر - 3 ولايزال الاحتمال كبيراً لا ليحتفظ الأول ببطولة البريميرليغ بل ليهبط الى الدرجة الأولى (شامبيونشيب)، باعتبار أنه في المركز الخامس عشر ولا يبعد عن كريستال بالاس وهال سيتي الثامن عشر والتاسع عشر إلا بـ5 نقاط قبل ان تنتهي المسابقة بـ16 جولة.

** تلطخ سجل ريال مدريد عندما خسر أمام إشبيلية 1 - 2 في الليغا منتصف الشهر الجاري.. وتالياً بات هوفنهايم الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى الذي لم يذق طعم الخسارة هذا الموسم، هو الذي تغلب على أرض أوغسبورغ 2 - صفر مساء السبت في الجولة السابعة عشرة من بطولة ألمانيا التي استؤنفت بعد توقف دام 32 يوماً وبات يحتل المركز الثالث (7 انتصارات و10 تعادلات).. في الجولة 20 من الموسم الماضي خسر هوفنهايم أمام ضيفه دارمشتات بهدفين فرحل المدرب الهولندي هوب ستيفنز وحل محله مدرب فريق الشباب جوليان ناغيلسمان (28 عاماً).. كان الفريق في المركز السابع عشر قبل الأخير وله فوزان فقط ثم انهى الموسم في المركز الخامس عشر وله 9 انتصارات ولم يهبط.. وفي الموسم الجاري صار الفريق ومدربه قدوة مع أن صفوفه خلت من المهاجم الدولي كيفن فولاند المنتقل الى ليفركوزن.. ومن أبرز نتائجه تعادله مع بايرن 1 - 1 ودورتموند 2 - 2 وفوزه على ليفركوزن 3 - صفر وكولن 4 - صفر.. والمهم أن هوفنهايم الثالث سيواجه السبت المقبل مستضيفه أر. بي. لايبزيغ الثاني على اللائحة.

*نقلاً عن ستاد الدوحة القطرية