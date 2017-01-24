الإعلام الذي نريد

ـ الإعلام الذي نراه اليوم لا يشبه في كثير منه ذلك
الذي يريده كل محب ومنحاز لمصلحة وطنه
ـ فالإعلام المنضوي تحت راية الميول
لن يكون قادرا على النظر بصورة أشمل وأعم
ـ ولن يصبح بهذه الصورة مؤهلا لقيادة التحولات الكبيرة والمفصلية
في مسيرة وطن ينشد التغيير ويستعد للانطلاق بكلياته
لتحقيق مخرجات رؤية 2030 لنراها على الأرض.
ـ الإعلام المنحاز..
تماما كالعود المعوج لا يمكن أن يعطيك ظلا مستقيما
ـ أو بمعنى أدق من الصعب أن يمنحك أداء تعول عليه وأنت تنسج خيوط المستقبل.
ـ أتفهم أن لكلٍ ميوله وتوجهاته ولونه المفضل
ـ لكن الانتماء للمهنة يفترض أن يكون أقوى من كل خيار آخر.
ـ فالمهنية ينبغي أن تتقدم سلم الأولويات
ـ قلت سابقا وما زلت أردد..
ـ لن يكون هناك من هو أحرص على الإعلام الرياضي
أكثر من الإعلاميين أنفسهم.
ـ هذه مهنتهم ومن واجبهم الدفاع عنها وإبعاد كل ما من شأنه أن يشوهها.
ـ هم خط الدفاع الأول عنها
ـ وأمانة القلم تقتضي الانحياز للمصلحة العامة
وليس للأجندة الخاصة.
ـ أن يكون الوطن أولا ونحن من بعد ذلك.
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ـ لن آتي بجديد إذا قلت أن هناك رؤية جديدة تتجه نحوها رياضتنا
ـ ومستقبلا مشرقا نتوجه إليه بكلياتنا
ـ ولكن ما يستحق التذكير..
ـ أنه لابد من وقفة تأمل في ـ بعض ـ لغة الطرح
وفي ــ كثير ــ من التعاطي الخاطئ لكثير من قضايانا الملحة
وإشكالياتنا اليومية.
ـ فالواقع يفرض هذا التذكير
ـ كما أن دور المؤسسات الحكومية أو الإعلامية مهما تعاظم
فلن يكون أكثر تأثيرا وقدرة من الإعلاميين أنفسهم
ـ فالحال لن يتغير ما لم يغيروا ما بأنفسهم.
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ـ وأخيرا.. وليس آخرا
ـ الإعلام اليوم بات لغة وتوجها وتربية
ـ بل أضحى يسهم بقدر وافر في تشكيل مفردات هذا الجيل
وفي صياغة عباراته
ـ فهل نريد تلقينه الجدل وعدم احترام الآخرين
وتسفيه الرأي الآخر
ـ والتطاول على الغير؟!
لا أعتقد ذلك..
*نقلاً عن عكاظ السعودية