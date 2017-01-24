3 طواقم تحكيم أجنبية تدير مواجهات الجولة الـ16

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد القدم السعودي، عن تعيين حكام أجانب لإدارة ثلاث مباريات خلال المرحلة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وتقرر أن يقود مباراة الرائد والتعاون الخميس المقبل، طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارسينياك كحكم للساحة، ويساعده توماس ليستكيفيس، وباول سوكولونيسكي.

فيما يدير مباراة أهلي جدة والشباب الجمعة، الحكم السويدي جوناس اريكسون، ويعاونه الثنائي جوران دانييل وماتياس إيمانويل.

أما المباراة الثالثة والتي تجمع الاتفاق بضيفه الهلال السبت، فيديرها الألماني ستيفان لوب كحكم للساحة، ومارك بورش كمساعد أول، وفريدريك فليكس كمساعد ثان.