أكثر المتشائمين من الجانب النصراوي لم يكن يتوقع أن يتحول التعاقد مع اللاعب فاندرلي إلى كابوس مقلق حرم جماهير العميد النوم، وأصاب شارعنا الكروي بصداع مزمن، منذ لحظة قيده في صفوف نادي النصر في البطولة الآسيوية، فبسببه أقصي العميد من الدور ربع النهائي على الرغم من أنه كان على أعتاب بلوغ نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ليختفي بعدها فاندرلي عن الأنظار بقرار من اللجان القانونية، قبل أن يقرر النصر إعادة قيده من جديد، لتعود معها الأحداث من جديد، وأصبح الفريق النصراوي على أعتاب الخروج من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بأمر من لجنة الاستئناف التي قررت إيقاف اللاعب وتغريمه وتعليق نتيجة مباراة الكأس، على خلفية الجنسية الإندونيسية.

قضية اللاعب البرازيلي الإندونيسي فاندرلي أصبحت بمنزلة الكابوس في شارعنا الكروي، ولا ندري إلى أين ستصل الأمور وسط ذلك الإصرار الغريب من إدارة النصر على التمسك بقضية خاسرة في الأساس، وبعد أن كانت القضية سبباً مباشراً في القضاء على أحلام الجماهير النصراوية بوصول تاريخي للفريق لنهائي دوري أبطال آسيا، ها هو على أعتاب الخروج من نصف نهائي الكأس، والسبب يعود لقضية فاندرلي، التي أصبحت كابوساً يهدد كرتنا إذا تم تصعيدها لمحكمة الكأس.

كلمة أخيرة

لجنة الانضباط، ثم التحكيم، ثم الاستثئناف، والتمييز، كل تلك اللجان القانونية حضرت بسبب الكابوس فاندرلي.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية