اللاعب الأجنبي الأكثر تأثيرا من اللاعب المحلي

ما تقدمه فرق الدرجة الاولى بدوري الدرجة الأولى أقل بكثير مما قدمته في كأس الملك، ففرق اخرجت فرقا كبيرة كما هو حال فريق وج الذي اخرج فريق الشباب، وفريق الطائي الذي اخرج الاتحاد وفرق أحرجت فرقا اخرى كما هو الأهلي والتعاون عندما قابلوا النجوم والشعلة.

العوامل النفسية لدى اللاعبين في الفرق الأقل ونظام المسابقات ذات النفس القصير هي ما تدفع بهم الى الإبداع، كما ان حجم وثقل الفرق الكبيرة تعد عاملا مساعدا للاعبين في الفرق الأقل للابداع فهي احد اهم ابرز الفرص التي تسهم بانتقالاتهم اليها.

اثبتت كثير من المباريات ان تأثير اللاعب الأجنبي مرتفع جدا جدا، وكشفت ان الفرق السعودية من دون المحترفين الأجانب ضعيفة، ولذلك فان الفرق التي تظفر باللاعبين الأجانب المميزين ستكون لهم البطولات والانجازات.

خروج الشباب والاتحاد خصوصا الاتحاد سيشكل تأثيرا سلبيا على المسابقة، ولذلك ما زلت أطالب بان تقتصر مسابقة كأس الملك على الفرق الثمانية في ترتيب دوري الموسم السابق مع كل التقدير للفرق الاخرى.

الفرق التي تعتبر اقل في الإمكانيات الفنية والمالية اذا لم يسجل بها مبكرا فان معدل الثقة والطموح والاصرار سيكون مرتفعا لديها، ولذلك تجد الفرق الأفضل منها من حيث الإمكانيات صعوبة مع مرور الوقت عليها.

هل نجحت لجنة الاحتراف في قضية التون والقادسية؟ وهل نجحت في قضية العويس والأهلي؟ أم ما زال الباب مفتوحا للقادسية والأهلي؟.

لا أعلم كيف يريد الهلال تحقيق اللقب الآسيوي في ظل دفاعه الضعيف؟ أتحدث عن لقب آسيوي، أما المسابقات المحلية فهو قادر عليها لان الفرق التي تهاجمه معدودة الأغلب يدافع.

لماذا لم يفكر الهلال بجلب مدافع أجنبي والإبقاء على ناصر الشمراني وعدم التفكير بجلب عمر الخريبين؟.

*نقلاً عن اليوم السعودية