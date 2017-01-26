مرتضى يهزم كوبر

تابعت مباراتي منتخبنا القومي مع مالي ثم أوغندا، في الأولي لم أكن راضياً عن الأداء والنتيجة وفي الثانية سعدت بالنتيجة وانزعجت لاستمرار سوء الأداء.

أخطاء كوبر واضحة وضوح الشمس فقد لجأ للدفاع البحت أمام فريق مالي رغم أننا أفضل منه فنياً مما أعطاهم الفرصة ليصولوا ويجولوا ويهددوا مرمانا بأكثر من فرصة وربنا ستر وحصلنا علي نقطة غير مستحقة.

أداء كوبر في مباراة مالي ذكرني بمباراة الأهلي والزمالك الأخيرة والتي فزنا بها 2-صفر.

فقد لعبنا شوطاً كاملاً بدفاع بحت وأنقدنا القدر من فخ التعادل وجال بخاطري تعقيب المستشار مرتضي منصور بعد نهاية المباراة موجهاً اللوم لمديره الفني بأن من يريد الفوز لا يلعب بمهاجم واحد وأنا أوافقه في الرأي بنسبة 100% لهذا تخيلت لو ان كوبر كان مديراً فنياً لأي فريق في الدوري المصري ومرتضي مديراً فنياً لنادي الزمالك فاعتقد أن مرتضي كان سيفوز بل سيكتسح فريق كوبر وبالمناسبة فإنني أقتنع بآراء المستشار الفنية عن معظم ما أسمعه من المحللين والمعلقين فمشكلاتنا يا سادة أن جميعهم يفندون الأداء طبقاً لنتيجة المباراة ويتجاوزون عن الأخطاء الواضحة.

الواقع يؤكد أننا تعادلنا مع مالي وفزنا علي أوغندا ببركة دعاء الوالدين ولم نقدم ما نستحق من خلاله الحصول علي أربع نقاط

ارتكب كوبر الأخطاء التالية:

التشكيل والأداء يحمل قدراً كبيراً من التحفظ الدفاعي خاصة خط الوسط (النني– السعيد– طارق حامد) فجميعهم قدراتهم في المساندة الهجومية محدودة وكان من المفترض إشراك رمضان صبحي بديلا للنني أو عبدالله السعيد.

افتقادنا كل المميزات الهجومية من خلال اللعب برأس حربة واحد وسط عمالقة الدفاع المالي استبدال مروان بأحمد حسن كوكة وكان من المفترض إشراك كهربا بدلاً من الأخير، تغيير محمد صلاح في مباراة مالي جريمة فوجوده في الملعب ضروري حتي لو لعب بقدم واحدة والأخري لا قدر الله في الجبس يجب إعادة النظر في بعض اللاعبين المحترفين بغض النظر عن الأسماء فهناك العديد من لاعبينا المحليين أفضل منهم بكثير وأخص بالذكر محمد النني فلم أشعر بوجوده في الملعب ولا أدائه خلال 180 دقيقة وتعجبت بيني وبين نفسي كيف لاعب بهذا المستوي يلعب في الآرسنال؟ تأخير الدفع برمضان صبحي حتي الدقيقة 80 هو نوع من الهرتلة الكروية وفي النهاية أتمني أن يستعيد منتخبنا قدراته الهجومية وأن يلعب برأسي حربة دون الاعتماد علي طريقة (والله زمان يا سلاحي) أمام غانا البلاك ستار وأملنا كبير في نجومنا الموهوبين خاصة محمد صلاح المتألق ذا اللمسات السحرية والله الموفق.

احتفل نادي العظماء باحتلال الموقع الرسمي للنادي الكبير المركز الحادي عشر بين مواقع الأندية العالمية خلال الفترة من يناير حتي يونيه في انجاز فريد وجديد يليق بمكانة وحجم وتاريخ وعطاء وبطولات الكيان الكبير انه انجاز شارك فيه الجميع ...... مجلس إدارة علي قدر كبير من الاحترام والأداء المتميز ..... خلفه جمعية عمومية تحمل الكثير من الوعي والفهم والإدراك لقيمة ناديهم .... وجمهور عاشق وشريك دائم وأساسي في كل نجاحاته وانجازاته، التقدم الملحوظ الذي شهده الموقع الرسمي خلال العام الماضي جاء نتيجة جهد وتخطيط كبير من قبل القائمين علي قطاع الإعلام.

هنيئا للأهلي بإداراته.. وجمعيته العمومية ...... وجمهوره ...... ومحبيه.



همسات حائرة

تلقيت ببالغ الحزن والأسي نبأ إدراج اثنين من أبرز المنتمين للنادي الأهلي ضمن 1500 شملتهم القائمة الإرهابية بناء علي حكم صادر من محكمة الجنايات، الأول هو معشوق الجماهير وحبيب الملايين محمد محمد محمد أبوتريكة، والثاني الرجل الخلوق النظيف النزيه صفوان ثابت.

محمد أبو تريكة.. شخص متدين بحق.. محب لفعل الخير.. يتبرع دون إعلان للفقراء والمرضي لكنه يختلف مع النظام الحالي في الشأن السياسي ولا أتصور أن هذا الاختلاف يندرج تحت بند اعتباره إرهابياً، التهمة المنسوبة لأبوتريكة انه قدم مساعدات مالية ولوجستية لمعتصمي رابعة العدوية ولكنه لم يتهم بإرسال سلاح أو حرض أو مارس العنف، معلوم أن أبوتريكة غير متعاطف مع النظام الحالي وهو أمر يجرمه الأمن ولا يجرمه الدستور أو القانون وهناك البعض من المصريين ذهبوا للاعتصام أو للمشاهدة في تظاهرات رابعة ولا يمكن اعتبارهم جميعا إرهابيين، فالدولة نفسها عند فض الاعتصام فتحت لهم ممرات آمنة للخروج سالمين أي أنها لم تتعامل معهم كإرهابيين أثق في منظومة العدالة لإعادة الحق لأبوتريكة وثقتنا في القضاء المصري بلا حدود فهو الحصن الآمن للمواطن المصري، صفوان ثابت: تعرض للعديد من المؤامرات القذرة لتأليب النظام عليه ففي أعقاب ثورة 25 يناير وبعد أيام قليلة من رحيل مبارك نشرت صحيفة الأهرام مانشيت بأن صفوان هو شقيق سوزان مبارك وهي معلومة كاذبة ومغلوطة.

صفوان كان له نشاط اقتصادي خارجي وفور عودته لمصر ذهب لمكتب اللواء حسن الألفي وزير الداخلية وتحدث إليه بمنتهي الوضوح والصراحة بأن جده لأمه هو حسن الهضيبي وخاله مأمون الهضيبي فهل هذا يعرضه لمضايقات فور عودته لمصر، فقال له الوزير وبالحرف الواحد «أبناء الهضيبي يتمتعون بكامل حريتهم في مصر لأنهم لا يعملون في السياسة» وطلب الوزير من صفوان اللجوء لرجال أمن الدولة لمساعدته في حالة حدوث أي توترات.

وفي عهد الرئيس مبارك عرض علي صفوان تولي بعض الحقائب الوزارية إلا انه اعتذر لأنه كان يري انه رجل اقتصاد وليس رجل سياسة،

صفوان هو من حارب الإرهاب في جنوب الوادي لأنه يستثمر ما يقرب من مليار جنيه في تنمية الصعيد بدءا من بني سويف حتي الوادي الجديد لتوفير فرص عمل للشباب حتي يضمن لهم عائدا يبعدهم عن الزج في أي عمليات إرهابية.

وفي النهاية صفوان ثابت بخلقه الرفيع وحبه وانتمائه لمصر هو فخر للجميع وسوف ينصفه قضاء مصر النزيه (أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) صدق الله العظيم

*نقلاً عن الوفد المصرية