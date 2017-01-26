وداع مدرب محترم

نذ الظهور الأول للمدرب الكرواتي زلاتكو مدرب نادي العين، والرجل يشعرك بأنه يختلف عن الكثير من المدربين المتواجدين في ملاعبنا وأنديتنا، لا نتحدث عن الجوانب الفنية بل عن شخصية الرجل وسلوكياته، فالمدرب الكرواتي دخل ملاعبنا وخرج دون أن يسمح لنفسه بترك نقطة سلبية في سجله الحافل مع نادي العين، ويكاد يكون المدرب الوحيد في تاريخ دورينا الذي لم يترك المجال لأحد ليتخذ ضده عقوبة طوال فترة الثلاثة أعوام التي تولى فيها تدريب فريق العين. وعندما قرر المغادرة فعل ذلك بشجاعة وفي التوقيت الذي وجده مناسباً، حفاظاً على مسيرة زعيم الأندية الإماراتية.

مثل تلك النوعية من المدربين تستحق أن نقف أمامها لأن أصحابها نموذج مثالي يحتذى به في ملاعبنا. قدّم الكثير وعمل بإخلاص، اجتهد ونجح في مناسبات عديدة وأخفق في أخرى، حقق العديد من البطولات وفشل في تحقيق بعضها، ولأن لكن بداية نهاية كانت خسارة العين الأخيرة أمام الجزيرة بمثابة المحطة الأخيرة لزلاتكو مع الزعيم، مبدياً اعتذاره واستقالته في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة، رافعاً الحرج عن مجلس الإدارة بإعلان قرار الاستقالة أمام الجميع، وموقف مثل هذا لا يبدر إلا من المدربين المحترمين.

كلمة أخيرة

زلاتكو.. شكراً على شجاعتك، دخلت باحترام وخرجت على طريقة الكبار والمحترمين.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية