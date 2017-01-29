حكاية لعبة

اضحك حتى تشعر بالنشوة فلا أعتقد أنك تضحك وليس هناك ما يبهج، كرة القدم لدينا عالم فوضوي يحكمه الجمهور ويدير نشاطه "تويتر"، والحكاية كل الحكاية أن تكتب قانونا تستطيع أن تطوعه، وتصدر قرارا تستطيع أن تعدله، تزينه تبهرجه، كل شيء ممكن وكل شيء معقول وكل شيء قابل للمفاوضة.

ربع قرن مرت على علاقتنا بالاحتراف.. الانحراف.. الانجراف وكلما أتى جيل لاستكمال مشوار تجد الجيل الأول قد سبقه إلى خلط الأوراق، وكلما أتت إدارة جديدة سبقتها الإدارة السابقة بخلق الأزمات وإخفاء التبعات، ولم يكن الاستثمار مشكلة اللعبة بقدر ما هي ثقافة الاستثمار، ولم تكن اللعبة هي المشكلة بقدر ما تمثله ثقافة اللعبة، ولم يكن التحكيم ومشكلة الأخطاء بقدر ما هي ثقافة التحكيم، ولم تكن الإدارة هي المعضلة أمام ثقافة الإدارة ولا حتى القانون أو النظام بقدر أهمية ثقافته والدفع بعجلة العمل نحو الأمام.

لقد تحولت الأعمال المكتبية التي وجدت لخدمة كرة القدم حتى تصبح هي اللعبة والجمهور والإعلام، وأصبحت المناسبة عبارة عن حفلة شواء أو ربما تنكرية وحفلة ليس لها محتفل، فكل الحضور هم محل الداعي والمدعو والمدعى عليه، حفلة مرافعة وقضية شواء وتفاصيل سهرة بدايتها توقف لأيام الفيفا، ونهايتها قضية للفيفا.

كل شيء محاط بالقانون والقانون في عالم المرافعات "قفز على الحواجز" لأن الفوضوية المقننة مبنية على الشك ومسكونة بالنصب والملاعب الشاهقة، تعطيك النتيجة المرجوة، فليس في المدرج سوى أنا وبعض عشاق اللعبة، عشاق الوهم الساكن في المجهول، فالتشجيع تحول من فرضية إلى افتراضية حتى أضحت وسائل التواصل الاجتماعي غذاء، لعبة إلكترونية ذكية تعبر عن محاكاة لأمر لم يعد موجودا.

أعرف أن صوتي لم يعد مسموعا وسط هذا الضجيج، لكن الرهان على العقلاء وإن كنت أعتقد أن العقلاء هم الذين يحركون المشهد من الخفاء للحصول على شيء من البهجة.

*خاص بالعربية.نت - رياضة