زوران «خان» النصر

استقالة مفاجئة ومريبة تقدم بها الكرواتي زوران ماميتش من تدريب النصر السعودي بعد 24 ساعة من هزيمة القادسية الصاعقة 2 ـ ‏3 في الجولة السادسة عشرة من دوري جميل، والأكثر غرابة أن النصر في بيانه أكد أنه اتفق معه على تمديد عقده عاماً، أي على أقل تقدير يكمل عقده الحالي. وتتعاظم الغرابة لأن المدرب قدم للتو مكافآت خاصة لبعض اللاعبين، وهو الأشجع من سابقيه بصلاحيات أدت إلى إبعاد كابتن الفريق المخضرم حسين عبدالغني، أي أن إدارة النادي هيأت له سبل النجاح.

ولكن المدرب بكل برود أبلغ النادي أنه اتفق مع نادٍ خليجي ويريد فسخ عقده في هذا الوقت العصيب، والفريق يبحث عن بطولة متأهلاً لنهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد، وتأهل أيضاً إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين، ويملك حظوظاً في دوري جميل.

زوران «ورّط» النصر، وأقول بكل صراحة إذا لم يقدم ما يثبت أنه تعرّض لأي ضغوطات أو تدخلات أو ظروف قاهرة، فإنه يعتبر «خائناً» ولا يستحق الاحترام في مهنة التدريب، والأغرب أنه بمجرد تلقيه عرضاً مغرياً من نادٍ آخر، حسب بيان النصر، ضرب بكل المثل والمبادئ عرض الحائط، ولذا ليس مستغرباً أن يكرر هذا العمل في محطته الجديدة.

ولأن الأخبار المتواترة أمس تؤكد ذهابه إلى نادٍ آخر خليجي، فإنني أضع مليون علامة استفهام وسأعود بمقال خاص بعد توقيعه العقد.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية