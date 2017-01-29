معركة العويس.. لعبة كبار!

بتوقيع حارس الشباب محمد العويس للأهلي يكون ملف القضية التي شغلت الرأي العام قد طوي رسمياً، وأي حديث خارج هذه الحقيقة من قبل الشبابيين ومن يصطف معهم في القضية لا يعدو تنفيساً، وإطالة مدى معركة كلامية بعد أن حسمت في الميدان.

في ملف المعركة وبعيداً عن الفوز والخسارة دروس احترافية ومهنية وأخلاقية كثيرة، للأندية واللاعبين ووكلائهم وحتى الإعلام، ففي كل ورقة من ورقات هذا الملف درس يجب استيعابه حتى لا تتكرر القضية التي كشفت جانباً سيئاً في احترافيتنا ومهنيتنا وأدبياتنا.

يمكن القول الآن أن الأهلي كسب الصفقة بحنكة مسيريه، وأعني تحديداً الأمير خالد بن عبدالله، والأمير فيصل بن خالد، اللذين أمسكا بالملف، ولا أقول إدارته؛ لأن الرئيس الطيب أحمد المرزوقي "جاب العيد" بتصريحه في برنامج صدى الملاعب، وفي ذلك درس بأن التعاطي الإعلامي في هكذا ملفات لا يقل أهمية عن التعاطي القانوني.

على العكس تماماً كان الحال في الشباب، فقد خسر القضية بسبب الفوضى في التعاطي مع الملف منذ البداية، وقبل دخول الهلال والأهلي على الخط، سواء في تمديد العقد، أو تعديل بنوده، إذ ليس من المعقول أن يبقى العويس براتب 15 ألف ريال حتى اليوم الأخير في عقده، وهو يسجل نفسه الحارس الأفضل سعودياً، وسط رغبة جامحة من الأندية المنافسة في خطفه، ومن ثم تأتي إدارة الشباب لتتحدث عن إغراء وإغواء كما في بيانها!.

الأسوأ هو الشعور الواضح لدى المتلقي البعيد عن لعبة الصراع بتناقض الشبابيين وارتباكهم ومحاولة ترميمهم للثغرات التي يتركونها في كل جانب من جوانب القضية إلى درجة أننا شعرنا بأن أكثر من جهة تدير الملف، وأن رئيس النادي عبدالله القريني أسقط في يده فصار منفذاً أكثر من كونه مشرعاً فيها!.

بتوصيف أدق لا يمكن تصور أن معركة بهذا الحجم وصل فيها الضرب لما دون العظم كان يديرها الطيبان احمد المرزوقي، وعبدالله القريني، وهما اللذان لم يظهرا في كل جولاتها إلا من مرور عابر هنا أو هناك، في وقت كان اللاعبون الرئيسيون مختفين عن الأنظار، وهو ما يؤكد بأنها لعبة كبار انتصر فيها الأكثر حنكة ودقة وثقة ووضوحاً!.

*نقلاً عن الرياض السعودية