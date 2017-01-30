أخلاق زعيم

يعمل نادي العين الرياضي الثقافي على الحفاظ على مبادئه، وإدارته حريصة على إعلاء القيم الرياضية، ومن تعامل مع هذه القلعة البنفسجية يدرك هذه المعايير.

على الرغم من حق الأندية في الحصول على خدمات اللاعبين والمدربين الذين يلبون حاجاتها، إلا أن الزعيم دائماً يضع قيمه في المقدمة عندما يتفاوض مع أي عنصر، لأنه لا يريد أن يتجاوز حقوق الآخرين.

يمتلك العين أواصر وروابط قوية مع الأندية العربية خصوصاً السعودية منها، لذلك يعمل على إبقاء هذه الأواصر في أحسن حالاتها، وهو لا يقفز فوق مبادئه أو يعطلها من أجل لاعب أو مدرب.

في قضية مدرب فريق نادي النصر السعودي زوران، حاول البعض الزج باسم نادي العين بطريقة مقصودة أو عن جهل لأسباب مختلفة.

إن مشكلة المدرب زوران معروفة مع اللاعب المخضرم حسين عبدالغني، وهذه المشكلة جعلت المدرب يوزع سيرته الذاتية على عدد من الأندية من أجل الحصول على فرصة عمل جديدة في المنطقة، ومن حق الأندية أن تتفاوض مع أي مدرب مستقيل أو مقال.

العين لم يرتكب أي خطأ بحق نادي النصر وجماهيره، لأنه معروف بأخلاقه قبل نتائجه، وإدارته لغاية أمس الأول لم تختر مدرباً جديداً لفريقها، لكن زوران أصبح أحد خياراتها بعد إعلانه الاستقالة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية