عدم اتحاد الاتحاد

- لا نطالب بإنجازات قارية

- لا نريد أن يحترف لاعبونا في أوروبا

- فهذه الخطوات مرهونة بفكر المنظومة والقائمين عليها وفي مقدمتهم «الاتحاد السعودي»

- الذي أبارك للدكتور الشاب «عادل عزت» ترؤسه.

- والذي أتمنى أن يبدأ نشاطه من الداخل

- فالاتحاد السعودي يحتاج ترميما وهذا ما ظهر بين أعضائه من اختلافات فكرية واتهامات كانت حديث الشارع الرياضي في وقت سابق.

- يجب أن يفرق الاتحاد بين أنه المرجع لأي قضية والدفاع باستماتة عن لجانه أيا كان مستوى أدائها.

- عليه ترك الفرعيات والاهتمام بالأساسيات

- العودة لكسب ثقة الجميع!

- عليه التفاعل الفوري واتخاذ السرعة في التغييرات والرد على الاتهامات والمواقف الجدلية بدلا عن وضع السلحفاة المتبع.

- أخيرا.. كم هو معدل أعمار أعضاء الاتحاد السعودي؟

*نقلاً عن عكاظ السعودية