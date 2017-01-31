عدم اتحاد الاتحاد

- لا نطالب بإنجازات قارية
- لا نريد أن يحترف لاعبونا في أوروبا
- فهذه الخطوات مرهونة بفكر المنظومة والقائمين عليها وفي مقدمتهم «الاتحاد السعودي»
- الذي أبارك للدكتور الشاب «عادل عزت» ترؤسه.
- والذي أتمنى أن يبدأ نشاطه من الداخل
- فالاتحاد السعودي يحتاج ترميما وهذا ما ظهر بين أعضائه من اختلافات فكرية واتهامات كانت حديث الشارع الرياضي في وقت سابق.
- يجب أن يفرق الاتحاد بين أنه المرجع لأي قضية والدفاع باستماتة عن لجانه أيا كان مستوى أدائها.
- عليه ترك الفرعيات والاهتمام بالأساسيات
- العودة لكسب ثقة الجميع!
- عليه التفاعل الفوري واتخاذ السرعة في التغييرات والرد على الاتهامات والمواقف الجدلية بدلا عن وضع السلحفاة المتبع.
- أخيرا.. كم هو معدل أعمار أعضاء الاتحاد السعودي؟
*نقلاً عن عكاظ السعودية