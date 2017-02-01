من محترف إلى هاوٍ

نجوم كبار محترفون تحولوا إلى هواة، يتقدمهم قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال «حالياً» أسامة هوساوي، ولا يخلو ناد من لاعبين بحالته نفسها، وهذا ليس تجاوزاً بل حسب بنود لائحة الاحتراف السعودية.

البعض يهاجمون لجنة الاحتراف، علماً أن الضرر قد يطول النادي المنتقل له اللاعب فيما لو فكر اللاعب في الاحتراف خارجياً في أي وقت، أي أنه قد يحصل على الملايين وينتقل خارجياً دون عقوبة، واللاعب يخاطر إذا لم يتسلم المبلغ قبل التوقيع.

وهناك من يرى الضرر الأكبر على النادي السابق لأن اللاعب انتقل «هاوياً» لناد منافس دون مقابل، في حين أن اللاعب استنفد عقده كاملاً، وبالتالي لم يعد لناديه السابق حقوقاً عدا «بدل التدريب» إذا كانت الشروط تنطبق عليه.

آخر الأمثلة مخالصة الهلال للثلاثي خالد كعبي، محمد القرني، وفهد غازي الذين سجلوا للشباب هواة؛ لكون نادي الشباب ممنوعاً من تسجيل المحترفين بقرار من فيفا، وبالتالي استفاد اللاعبون ونادي الشباب، أما الهلال فتخلص من أعباء رواتب لاعبين غير مرغوب فيهم لدى المدرب.

ومما سبق يتضح أن لكل قانون ثغرات، ومن الواجب تلافي ما يضر وتعزيز ما يفيد.

وفي هذا المقام ستجد من كان يهاجم أمس يمدح غداً حسب المنفعة. والأغلبية في هذا المقام وللأسف إعلاميون يتحدثون بدافع الميول وتوجهات مسؤولي الأندية، وبعضهم غير ملمين باللوائح، دون إغفال من ينقدون بوعي.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية