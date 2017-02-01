@ النصر لم يستقبل سوى 13 هدفا كثاني أقوى خط دفاع..@ الهلال أولاً بأحد عشر..!

@ اعتدنا دومًا أن يكون الأقل اهتزازًا للشباك بطلًا للدوري..

@ الفرق بين الاثنين أن الأزرق سجل 39 هدفا كانت سببًا في فارق نقطي بينهما وصل لثمان نقاط حتى آخر جولة..

@ مسافة بعيدة..

@ من الصعب جدًا التعويض..

@ أعتقد أن لعبة الكراسي أبقت على كرسيين فقط بين ثلاثة..

@ هلال وأهلي واتحاد..

@ معدلات التهديف متساوية..

@ المواجهات المباشرة ستكون الفيصل الأول..

@ التفريط في السهل من النقاط عامل مساعد للآخر دومًا..

@ عشر جولات متبقية تحتاج اسبرنتًا غير منقطع الأنفاس..

@ التعثر قد لا يأتي بعده قيام..

@ أجندة الاتحاد والأهلي متشابهة.. أما الهلال فروزنامته ثقيلة في آخرها..

@ الرؤيا ستظل غير واضحة حتى تاريخ 18 فبراير.. بعدها لن تتسع اللعبة إلا لمقعد وفريقين فقط..!

*نقلاً عن النادي السعودية