@ النصر لم يستقبل سوى 13 هدفا كثاني أقوى خط دفاع..@ الهلال أولاً بأحد عشر..!
@ اعتدنا دومًا أن يكون الأقل اهتزازًا للشباك بطلًا للدوري..
@ الفرق بين الاثنين أن الأزرق سجل 39 هدفا كانت سببًا في فارق نقطي بينهما وصل لثمان نقاط حتى آخر جولة..
@ مسافة بعيدة..
@ من الصعب جدًا التعويض..
@ أعتقد أن لعبة الكراسي أبقت على كرسيين فقط بين ثلاثة..
@ هلال وأهلي واتحاد..
@ معدلات التهديف متساوية..
@ المواجهات المباشرة ستكون الفيصل الأول..
@ التفريط في السهل من النقاط عامل مساعد للآخر دومًا..
@ عشر جولات متبقية تحتاج اسبرنتًا غير منقطع الأنفاس..
@ التعثر قد لا يأتي بعده قيام..
@ أجندة الاتحاد والأهلي متشابهة.. أما الهلال فروزنامته ثقيلة في آخرها..
@ الرؤيا ستظل غير واضحة حتى تاريخ 18 فبراير.. بعدها لن تتسع اللعبة إلا لمقعد وفريقين فقط..!
*نقلاً عن النادي السعودية