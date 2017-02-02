الانتخابات وغوغائيو الرياضة

تعد المراجعات للوائح والخطط ضرورية جداً لاكتشاف مواطن الضعف ومعالجة النقاط التي تحتاج إلى تعديل أو تغيير جذري، فالتطبيقات العملية تكشف العيوب النظرية، كما أن التطورات التي تشهدها الحياة تستحق لوائح أفضل.

فكرة المراجعة التي تقوم بها لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة خطوة جيدة إذا حددت أهدافها وتوافرت لها الظروف المناسبة، ومن المهم جداً أن تأخذ اللجنة وقتاً كافياً وتشبع نقاطها نقاشاً من جميع الزوايا، وتعقد ورش عمل قانونية وتطلب الاستشارة الضرورية عندما تجد نفسها أمام شيفرات يصعب حلها.

من الضروري أيضاً أن تستأنس اللجنة بآراء الكتاب والإعلاميين والنقاد وتستمتع إلى وجهات نظرهم حتى إن لم يكونوا قانونيين، فالتعاون مع الإعلام في مثل هذه النقلة المحتملة ضروري.

الخطوات الأولية التي أعلنت عنها اللجنة جيدة لكنها يجب أن تنتقل من الورق إلى الأرض، فالنجاح لا يتحقق بالتنظير وحده.

ربما تُجابَه هذه الحركة ببعض الانتقادات وهذا أمر طبيعي، وربما يظهر مشاغبون يحاولون تعطيل كل حركة تغيير، فهذه سنة الحياة، لذا يجب المضي قدماً من أجل تحقيق هدف التغيير وعدم الاستسلام.

غوغائيو الوسط الرياضي سيحاولون سراً أو علناً الطعن أو التأثير في هذه الحركة لا لشيء، بل لإثبات وجودهم أو عرض قوتهم.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية