الهلال الأغلى !

في أحد اللقاءات التليفزيونية سألني المذيع عن النادي الأغلى عند الخصخصة .. قلت له الهلال .. وكالعادة انهالت تعليقات معظمها غير جيد ، ويمس كاتب هذه السطور .. ويخدش عيونك عزيزي القارئ لو كتبتها هنا !

قبل أن أكمل موضوع المقال أذكر لك ان هذه الظاهرة : (ظاهرة السباب الخادش للحياء ) تطول الجميع حتى أنت حينما يتطرق الحديث عن كرة القدم ! وجربتها بشكل شخصي ! تتكلم جيداً عن النصر فيهاجمك الهلالي والاتحادي والشبابي ، تبدل الوضع وتتكلم عن الشباب ستجد النصراوي والهلالي والاتحادي والأهلاوي يهاجمونك !! وبدِّل أنت الأسماء كما ترى وتحب في كل مرة ! هذا يحدث فعلاً و ما زلنا للأسف نعاني من (القبلية الرياضة) ، وهي أمر واقع سواء اعترف به الناس أو لا !

سألني بعدها مقدم البرنامج سؤالاً آخر: ما هي قيمة الهلال؟، قلت سيكون الاغلى والاعلى والاصعب في اسيا .. واستمر الهجوم بعدها وتوغل .. وانتشر !

دعك من ان ما قلته يعبر عن وجهة نظر وإجابة شخصية على سؤال تم طرحه على مسامعي ! ولكن ما قلته أُصِرْ عليه بغض النظر عن الانتماء .. الفكرة كما تسأل مشجعا لمانشستر يونايتد من هو أكثر ناد أرباحاً؟، فيجيب أن ناديه هو الأول عالمياً بـ 689 مليون يورو ! هنا الانتماء لا يمنع أن ما قاله حقيقة !

فمن واقع اطِّلاعى على الأرقام فيما يخص الجانب التسويقي لكرة القدم ولمدة سنوات أعرف ان القيمة الحالية للاعبي الهلال حسب مؤسسة أجنبية transfer market : 396 مليون ريال ، والمؤسسة تحتسب أسعار اللاعبين بأقل من سعر الانتقال الرسمي !

أتكلم عن اللاعبين فقط ! فما الحال لو أضفنا المعطيات التسويقية الاخرى كالمقر!! واسم النادي وبطولاته وجماهيره في الداخل والخارج سواء خارج مدينته او دولته هذه حقيقة تسويقية لا أدنى شك فيها ! فما وجه الاعتراض هنا؟! .

معلومة أخرى أهديها للمتكلمين دائماً عن موقع مقر النادي ويستندون به عند الكلام عن تقييم الأندية وقولهم بأن نادياً أو اثنين بالاسم هما الأغلى بالنظر لما لموقعهم من حيوية وأهمية : ما رأيكم أن نادي حراء وهو ناد قد لا تعرفونه جيداً لأنه نادي درجة ثالثة ، هو أغلى الأندية حسب المقر ! لوقوعه في منطقة مكة المكرمة وفي مكان استثماري أكثر من ممتاز!.

هل ذلك يجعله أغلى ناد بعد التخصيص؟ لا بالطبع ! فمشتري النادي ليس مستثمرا عقاريا يستثمر في مكان وكفى ! في كرة القدم لا يحب أحد أن يشتري عقارا بمليارات الريالات خاصة أنه غير متأكد ان هذا العقار سيدر عليه أرباحاً فيما بعد أو حتى سيسترجع قيمته التي دفعها فيه على الأقل!.

العبرة عند التقييم ليست بالموقع ولا بسبب معين مستقل! حتى ولو النادي سهمه بالبورصة الأغلى!! فجوانزو الصيني في مارس الماضي قيمته السوقية كانت الأعلى في العالم! 3.4 مليار دولار حسب البورصة العالمية ! أغلى من ريال مدريد 3.26 بليوناً، و مانشستر يونايتد الذي كانت قيمته حسب بورصة الولايات المتحدة 3.25 ملياراً!

ولكن في النهاية من الأغلى و( الأقيم ) عند المستثمر؟! جوانزو أم ريال مدريد؟!.

الخلاصة من كل ذلك أن العوامل الآتية ( مجتمعة ) تحدد قيمة النادي:

بين قوسين

(علامة النادي، جمهور النادي وتأثيرهم، تاريخ النادي وعراقته، بطولات النادي وعددها، مرافق النادي إذا كانت ملكه، أعضاء شرفه ومحبوه ولاعبوه، أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي وموقع النادي الإلكتروني، متاجر النادي، واشياء كثيرة لا يمكن لي ذكرها في هذا المقال).

لذلك .. لم إذا قلت لكم إن الهلال يساوي مليار ريال، أكون مخطئاً؟!!

سيساوي أكثر من ذلك !

*نقلا عن الجزيرة السعودية