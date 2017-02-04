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الدوري الإنكليزي: تشيلسي يسحق آرسنال بالثلاثية

المصدر: لندن - رويترز
فابريجاس سجل هدفا في مرمى فريقه السابق دون أن يحتفل
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حسم فريق تشيلسي "ديربي" مدينة لندن لمصلحته اثر تغلبه على ضيفه أرسنال 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في افتتاحية مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 13 ثم سجل إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يختتم فابريجاس اهداف تشيلسي في الدقيقة 85، فيما سجل أوليفييه جيرو هدف حفظ ماء الوجه لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعزز تشيلسي، بهذا الفوز، صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

ويعد هذا الفوز هو الثالث لتشيلسي في آخر أربع مباريات والتاسع عشر له هذا الموسم بشكل عام مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لأرسنال والخامسة له هذا الموسم ماقبل الفوز في 14 مباراة والتعادل في خمس.

كلمات دالّة

#تشيلسي, #كونتي, #آرسنال

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