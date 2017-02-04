عزت ومارفيك يجتمعان قبل استئناف التصفيات المونديالية

عقد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعاً خاصاً برفقة الجهازين الإداري والفني بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في العاصمة الرياض، بحسب ما أعلنه موقع الاتحاد عبر الإنترنت يوم السبت.

وقال الخبر: "جاء الاجتماع للوقوف على آخر الاستعدادات للجولتين القادمتين التي تنتظر الأخضر في شهر مارس القادم أمام منتخبي تايلاند والعراق والوقوف على احتياجات الأخضر في الفترة القادمة من أجل أن يكون في كامل جاهزيته".

وتحتل السعودية المركز الأول في المجموعة الآسيوية الثانية بـ10 نقاط، فيما ستلاعب منتخب تايلند في بانكوك قبل أن تستضيف العراق في جدة.