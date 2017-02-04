مخيتاريان يدافع عن بوغبا ويطالب منتقديه بـ"الصبر"

يقول هنريخ مخيتاريان لاعب مانشستر يونايتد إن زميله في الفريق بول بوغبا سيثبت جدارته في الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وطالب المشككين بمنح لاعب الوسط الفرنسي فرصة للظهور على مستوى التوقعات.

وعاد بوغبا إلى يونايتد من يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 89 مليون جنيه إسترليني (111.1 مليون دولار) في أغسطس آب الماضي لكنه لم يكن على مستوى التوقعات الكبيرة، التي لازمت الصفقة وأحرز أربعة أهداف فقط في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي.



وقال مخيتاريان وهو من أرمينيا لشبكة سكاي سبورتس "لديه قدرات وإمكانيات هائلة."

وأضاف مخيتاريان "بالنسبة له الأمور لا تزال صعبة قليلا لأن عمره 23 عاما وربما يتعرض لضغوط نفسية من أجل الظهور بصورة أفضل لكني أنا والمدرب نعرف انه سيتمكن من التغلب على كل هذه الصعاب وهو يحاول ذلك فعلا."

وأوضح مخيتاريان "ربما يتوقع الناس منه أشياء غير عادية.. معجزات. لكن لابد أن يدرك الجميع أنه مجرد لاعب كرة وإنسان."

وسيحل مانشستر يونايتد السادس في الترتيب ضيفا على البطل ليستر سيتي المهدد بالهبوط غدا الأحد.

وعن اللقاء المقبل قال مخيتاريان "ليستر في وضع خطير.. لقاء الأحد سيكون معركة كبيرة وعلينا الاستعداد لها".