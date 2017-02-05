الفراعنة يستلهمون زمن الانتصارات من مواجهة الأسود

بعدما فجر كل منهما مفاجاة بوصلهما إلى الدور النهائي من بطولة كأس أفريقيا على عكس التوقعات التي صبت في مصلحة منتخبات أخرى، يواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني للمرة السابعة والعشرين في تاريخهما والعاشرة ضمن البطولة الأفريقية.



أما أول لقاء بينهما فيعود لفبراير من العام 1983 ضمن إطار ودي انتهى لصالح الكاميرون، كما كان آخر لقاء ودي ايضا في مايو 2012 وفازت في تلك المرة المرة مصر .



تاريخ مواجهات الفريقين يشهد علو كعب المنتخب المصري الذي حقق الانتصار في 15 مقابل 5 للأسود غير المروضة فيما سيطر التعادل على أجواء 6 مباريات.



التفوق المصري كان حاضرا أيضا في المواجهات الـ9 السابقة ضمن البطولة الافريقة بخمسة انتصارات مقابل 3 للكاميرون وتعادل وحيد.



والأحد ستكون المواجهة الثالثة بين الفريقين في نهائي الامم الافريقة حيث التقيا لاول مرة عام 1986 في القاهرة ثم جمع بينهما نهائي عام 2008 في غانا وكانت الغلبة في المرتين لمنتخب الفراعنة.



خلال لقاءات المنتخبين في مجمل البطولات الودية والرسمية سجل منتخب مصر ثلاثة وثلاثين هدفا مقابل اثنين وعشرين للكاميرون.



فهل سيواصل المنتخب المصري رقمه القياسي ويحقق فوزه الثامن في البطولة اما أن الكايرون ستعانق الكأس للمرة الخامسة في تاريخها.

