اهدأوا .. وتذكروا الجزائر !

مهما استطعنا من حشد مشجعين إلى الجابون فلن نجارى الكاميرونيين فى ذلك، فلديهم جالية كبيرة هناك، فضلا عن أنهما دولتان متلاصقتان والانتقال بينهما أسهل من الانتقال بين القاهرة و شرم الشيخ، والأفضل أن نتكاتف من أجل أن نحافظ على تركيز لاعبينا وهم فى مسيس الحاجة إليه قبل فى أثناء مباراة الليلة فى نهائى الأمم الإفريقية.

أما أولئك الذين يتصورون أن الوطنية هى تكليف الدولة أعباء مالية فى تسفيرهم إلى هناك، أو محاسبة اتحاد الكرة على مكافأة البطولة فى الصرف عليهم، فلا أعتقد أن ذلك من الوطنية فى شيء، وليس الأمر أكثر من شو إعلامى يحاول القفز عليه متخصصون فى هذه الأمور حتى ولو كانوا لا يعرفون الفرق بين كرة القدم والبطيخ.

اهدأوا يا قوم وتذكروا جيدا ما جلبناه على أنفسنا ومنتخبنا فى مباراة الجزائر الفاصلة بالخرطوم من وراء مواقف مشابهة، بل ومرت السنون لتثبت أنها كانت مشبوهة أيضا، حيث عاصرت المباراة فى ملعبها ورأيت بشرا لا يزال الناس يعتبرونهم نماذج اجتماعية يقتدون بها، كتلك المذيعة التى اتصلت على الهواء بزميل لها تستنجد ممن خطفوها وحبسوها فى منزل بالخرطوم، وهرع إليه اللواء حاتم باشات وكيل المخابرات العامة، الذى كان مرافقا لبعثة المنتخب بعد أن حصل على العنوان، فوجدها وسط أسرة سودانية معززة مكرمة فتحوا لها صدورهم وقلوبهم قبل بيتهم، ولما سألها لماذا قامت بهذه التمثيلية، فأجابته بأن مسئولا إعلاميا كبيرا وقتها هو من طالبها بذلك.

أفيقوا أيها الناس، فمنتخبنا حقق ما حقق دون مساعدة من أى منكم، ولا ينتظر إلا دعواتكم المخلصة .. اهدأوا أيها الناس واعلموا أن بلدكم لا تقوى على تكاليف سفركم من أجل فشخرتكم الكذابة .. اتعظوا أيها الناس من تجاربنا السابقة، وبدلا من مطالباتكم البجحة باقتسام مكافآت المنتخب، هناك مؤسسات تحتاج إلى هذه الزكاة والتصدق من هذه المكافآت .. تراجعوا أيها الناس عن ذاتيتكم المريضة وأنانيتكم الفجة، فمنتخب بلادكم تنتظره الليلة موقعة هى الأهم والأصعب والأقسى وأشد بأسا، تحتاج إلى نفوس صافية وضمائر حية وقلوب نقية يستجيب إليها المولى إذا ابتهلت إليه بالدعاء .. اهدأوا وقولوا يارب.

*نقلاً عن الأهرام المصرية