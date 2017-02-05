عواجي الأهلي إلى الدوحة بسبب مفصله المكسور

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن سفر لاعبه، علي عواجي، إلى أكاديمية أسباير بالدوحة، بعدما أصيب بكسر في مفصل القدم، خلال مباراة الفريق مساء أمس، الجمعة، أمام الاتحاد في دوري جميل.

وحدثت الإصابة خلال صدام مشترك بين عواجي والتشيلي كارلوس فيلانويفا، نجم الاتحاد، بعد وقت قليل من دخول لاعب الأهلي.

وقال الأهلي عبر حسابه على "تويتر"، "كشفت التقارير الطبية الأولية إصابة اللاعب علي عواجي بكسر في مفصل القدم اليسرى، وتم وضع جبيرة مؤقتة لحين استكمال الكشف الطبي". فيما زار رئيس النادي أحمد المرزوقي اللاعب برفقة عدد من منسوبي النادي.

يذكر أن الأهلي فاز على غريمه التقليدي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف الهلال، المتصدر، بنقطة واحدة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الثالث.