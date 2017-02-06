الفتح يواجه ناساف الأوزبكي بحثاً عن دوري الأبطال

يبحث الفتح السعودي عن مقعد في دوري أبطال آسيا، حينما يستضيف ناساف الأوزبكي على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يوم الثلاثاء في الملحق الآسيوي.

وتأهل الفتح "خامس الدوري" في الموسم الماضي بعد إبعاد مواطنه اتحاد جدة بسبب عدم استخراج الرخصة الآسيوية المؤهلة للبطولة.

ويسعى الفتح إلى استغلال مشاركته الآسيوية لتعويض مستوياته السيئة التي قدمها هذا الموسم، والتي أدت إدارته لإلغاء عقد مدربها البرتغالي ريكاردو سابينتو بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المهمة، لتعيد مدربها السابق التونسي فتحي الجبال.

وأبرمت إدارة الفتح العديد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ استقطبت البرازيلي سناندرو مانويل من التعاون بديلاً لمواطنه المدافع جواو غيليرمي والتونسي عبدالقادر الوسلاتي بديلاً للبرتغالي لويس ليال، بالإضافة إلى الثنائي المحلي علي الزقعان من الاتفاق والمدافع تركي الجلفان من اتحاد جدة.

وتعافى الفتح في المرحلة السابقة بعد تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه الرائد 3-1 ليترك المركز الأخير لأول مرة بعد 13 مرحلة متتالية ويتقدم إلى المركز 12 برصيد 14 نقطة.

وسبق للفتح المشاركة في دوري أبطال آسيا مرةً وحيدة في نسخة 2013 بعد حصوله على لقب دوري جميل السعودي للمحترفين ولم ينجح بتحقيق أي فوز إذ اكتفى بتعادلين أمام بونيودكور الأوزبكي والجيش القطري وخسر أربع مواجهات.

وفي المقابل يسعى ناساف الأوزبكي إلى التأهل إلى الدور النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، إذ شارك في خمس نسخ سابقة في أعوام 2002-2013-2014-2015-2016 .

وخرج ناساف من نسخة 2014 من الملحق في حين وصل إلى دور المجموعات في نسخ 2012-2015-2016 وخرج مبكراً، وتعتبر مشاركته في نسخة 2002 هي الأفضل في تاريخه بنظام المسابقة القديم بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي حين خسر من سوون سامسونغ الكوري 3-صفر.

وتأهل ناساف إلى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه الحد البحريني 4-صفر في الدور السابق.

وأنهى ناساف الدوري الأوزبكي في العام الماضي بالمركز الثاني وخلف البطل لوكوموتيف طشقند بفارق 11 نقطة، في حين سينطلق الدوري للموسم الجديد مطلع الشهر المقبل.