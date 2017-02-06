اللون الأحمر يصبغ ديربي القصيم في سباق الكؤوس

لطالما كانت النهاية مخيبة للتعاونيين أمام الرائد، ضمن مواجهات خروج المغلوب، حيث تميل الكفة غالباً لصالح الفرقة الحمراء وسط منافسة كبيرة بين الفريقين القصيميين جعلها واحدة من أكثر المباريات ندية في السعودية.

ويلعب الرائد والتعاون مساء الثلاثاء نزالهما على ستاد الملك عبد الله في بريدة ضمن دور الـ16 بكأس خادم الحرمين.

الرائد والتعاون التقيا في مباريات الكؤوس، 14 مرة، فاز الرائد في عشر مباريات وانتزع منها التعاون 4 انتصارات فقط، ولكن الفارق كبيرا بين الطرفين على صعيد الأهداف، حيث احتفل المدرج الرائدي 22 مرة بينما هز التعاون شباك غريمهم التقليدي في 9 مناسبات فقط.

أول مواجهة بين الفريقين على صعيد الكؤوس كانت ضمن كأس ولي العهد في عام 1964، يومها انتهت المواجهة لصالح الرائد بنتيجة 3-1.

وفي العقد الماضي، لعب الخصمان 3 مباريات ضمن كأس ولي العهد، ففي عام 2001 كسب الرائد منافسه بالهدف الذهبي الذي سجله أحمد غانم، وبعدها بثلاثة أعوام فاز الرائد بهدف قاتل لنجمه صالح الغامدي، بيد أن التعاونيين أخذوا بثأرهم في عام 2007 حينما فازوا في الوقت الإضافي 2-1، سجل للتعاون كل من طارق صديق ومحمد الراشد وأحرز هدف الرائد الوحيد نواف الدعجاني.

المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين في كأس الملك كانت قبل 33 عاما، حيث فاز ليلتها التعاون على الرائد بهدف يتيم.