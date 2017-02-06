الهلال يستعيد قائده الفرج قبل موقعة الفيصلي

أعلن الهلال عن استعادة لاعبه سلمان الفرج في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء، وذلك قبل موقعة الفيصلي بمسابقة الدوري الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة عشرة.

وبحسب الحساب الأزرق في تويتر يوم الاثنين، فإن لاعبي فريق الهلال أدوا تدريباتهم تحضيرا لمواجهة مضيفهم الفيصلي، فيما تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ طبق الجهاز الفني في بداية المران تدريبات بدنية، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية.

وفرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني، رامون دياز، مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في الوقت نفسه واصل اللاعب نواف العابد برنامجه التأهيلي؛ بالجري حول الملعب.